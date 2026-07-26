Rusya'dan piyasaları sarsacak karar! Benzin ihracatı yıl sonuna kadar durduruldu

Rusya, iç piyasadaki akaryakıt arzını korumak amacıyla benzin ihracatına yönelik yasağın süresini yıl sonuna kadar uzattı. Dizel yakıtta uygulanan ihracat kısıtlamasının ise piyasanın normale dönmesiyle kaldırılacağı açıklandı.

KARARI NOVAK DUYURDU

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Omsk kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümet bünyesinde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında benzin ihracatı yasağının yıl sonuna kadar uzatılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

DİZEL İHRACATINDA DANORMALLEŞME BEKLENİYOR

Novak, dizel yakıt ihracatına getirilen kısıtlamanın ise iç piyasadaki durumun düzelmesine bağlı olarak kaldırılacağını söyledi.

Bu uygulamanın, rafinerilerin üretim fazlası oluşması ve işleme hacmindeki düşüş nedeniyle sorun yaşamasının önüne geçeceğini belirten Novak, iç piyasanın ihtiyaçları karşılandıktan sonra rafinerilerin tam kapasiteyle faaliyet gösterebilmesi için dizel yakıt ihracatının önem taşıdığını ifade etti.

AKARYAKIT SIKINTISININ GEÇİCİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Son dönemde lojistikte yaşanan değişikliklerin akaryakıt arzında geçici sıkıntılara neden olduğunu kaydeden Novak, hükümetin iç piyasayı en kısa sürede istikrara kavuşturmak için gerekli adımları attığını dile getirdi.

RAFİNERİLERE YÖNELİK İHA SALDIRILARI ETKİLİ OLDU

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakım çalışmalarına alınmıştı. Bu süreçte Moskova ve St. Petersburg'un da aralarında bulunduğu birçok bölgede akaryakıt satışına yönelik çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor. (AA)