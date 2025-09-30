Rusya'dan Gazze'de ateşkese destek açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkese varılmasını amaçlayan barış planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Moskova’da gazetecilere konuşan Zaharova, “Bu yönde atılan her türlü adım ve girişimin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

Tüm dünyanın gözü onlarda: Sumud Filosu Gazze Şeridi'ne varmak üzere

Trump'tan Hamas'a Gazze teklifi tehdidi

Zaharova, söz konusu planın Gazze’de ateşkesin sağlanmasını, esirlerin serbest bırakılmasını, İsrail ordusunun çekilme sürecinin başlamasını ve Birleşmiş Milletler (BM) ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi himayesinde insani yardımın ulaştırılmasını içerdiğini vurguladı. Ayrıca, önde gelen Arap ve Müslüman ülkelerin bu inisiyatife destek verdiğine dikkat çekti.

Filistin Ulusal Yönetimi’nin de kapsamlı bir barış anlaşması geliştirilmesi için tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğunu duyurduğunu belirten Zaharova, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da Trump’ın planını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Zaharova, "Rusya, Gazze'de ateşkesin acilen sağlanması ve kan dökülmesinin önlenmesi gerektiğini sürekli savundu. Bu yönde atılan her türlü adımın ve girişimin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ateşkesin sürdürebilir olacağını ve Filistin topraklarındaki durumun uzun vadeli istikrara kavuşmasını sağlayacağını umuyoruz. Bu, saldırılar esnasında yok edilen altyapının yeniden inşa edilmesi için geniş çaplı çalışmaların başlatılmasını sağlayacak." diye konuştu.

Planın sorunsuz şekilde hayata geçirilmesinin önemini vurgulayan Zaharova, bunun İsrail ve Filistin arasında tüm sorunların çözülmesiyle ilgili yapıcı diyaloğun yeniden başlatılmasına yol açacağına dair umudunu paylaştı.