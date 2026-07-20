Rus karasularında gemiye dron saldırısında 1 kişi öldü: Başsavcılık harekete geçti

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Karadeniz'de ilerleyen gemiler saldırı tehlikesi ile karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Panama bandıralı ASOMATOS isimli ticari gemiye Rus karasularında dron saldırısı düzenlendi. Endonezyalı bir personelin hayatını kaybettiği olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

KARDENİZ'DE KORKU DOLU ANLAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre; 16 Temmuz Perşembe günü Panama bandıralı ASOMATOS isimli gemi Rusya’nın Kavkaz Bölgesi açıklarında yükleme sırası beklediği sırada, 17 Temmuz saat 00.30’dan itibaren peş peşe dron saldırılarına hedef oldu.

TİCARİ GEMİ DRONLARIN HEDEFİ OLDU

İlk dronun geminin sancak tarafına isabet ettiği, ikinci dronun baca ile güverteye çarparak sancak tarafındaki yaşam mahallinde hasara yol açtığı, üçüncüsünün ise geminin 3 numaralı vincine isabet ettiği belirlendi.

İSTANBUL AÇIKLARINA DEMİRLENDİ

Saldırıların ardından gemi, Kavkaz Trafik Kontrol Merkezi’nin yönlendirmesiyle güneye doğru seyrine devam ederek Türk karasularına girdi ve Sarıyer Kısırkaya Plajı'na yaklaşık 3 deniz mili mesafede demirledi.

İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Ekipleri'nin durumu bildirmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

24 PERSONELİN BULUNDUĞU GEMİDE 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Başsavcılık tarafından gemide yapılan incelemede, dron saldırısında Endonezyalı bir personelin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre gemide toplam 24 personel bulunuyordu. Bunların 3’ünün Rus liman görevlisi, 3’ünün Yunanistan, 4’ünün Mısır ve 14’ünün Endonezya Cumhuriyeti vatandaşı olduğu bildirildi.

Öte yandan geminin 4 bin 751 metrik ton buğday taşıdığı ve makine sistemlerinde herhangi bir arıza bulunmadığı ifade edildi.

SAVCILIK TARAFINDAN BAŞLATILAN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin gemideki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, olaya ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle devam ettiğini bildirdi.