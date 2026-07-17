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Karadeniz'de gemiden yaralı mürettebatı alan tankere dron saldırısı

Rusya'nın Kavkaz bölgesinde saldırıya uğrayan gemiden yaralı mürettebatı tahliye ettikten sonra Karadeniz'de dron saldırısına maruz kalan "GAS NERO" isimli LPG tankerinde çıkan yangın söndürüldü. Tanker, onarım işlemleri için Trabzon'a ulaştı.

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Karadeniz'de gemiden yaralı mürettebatı alan tankere dron saldırısı
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Rusya'nın Kavkaz bölgesinde dron saldırısına uğrayan bir gemiden yaralı mürettebatı tahliye ettikten sonra Karadeniz'de dron saldırısına maruz kalan "GAS NERO" isimli LPG tankeri, çıkan yangının söndürülmesinin ardından Trabzon'a ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 15 Temmuz'da Rusya'nın Kavkaz bölgesinde dron saldırısına uğrayan "GAS AURA" isimli gemide bulunan 2 yaralı Filipinli personelin, "GAS NERO" LPG tankeri tarafından tahliye edildiği belirtildi.

Yaralıların, 16 Temmuz'da Sinop açıklarında Sahil Güvenlik helikopterine güvenli şekilde teslim edildiği ifade edildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "15 Temmuz'da Rusya/Kavkaz'da dron saldırısına uğrayan 'GAS AURA' gemisinden tahliye edilen 2 yaralı Filipinli personeli, 16 Temmuz'da Sinop açıklarında Sahil Güvenlik helikopterine güvenle teslim eden 'GAS NERO' isimli LPG tankeri, Karadeniz'de seyri sırasında dron saldırısı sonucu baş taraf tankında çıkan yangın nedeniyle yardım talebinde bulundu. Samsun Liman Başkanlığımız koordinasyonunda bölgeye sevk edilen yangın söndürme römorkörünün zamanında müdahalesiyle yangın başarıyla söndürüldü. Tamir işlemleri için Trabzon'a tersaneye seyreden gemi, saat 16.00'da Trabzon'a ulaşmış olup, tamir işlemleri için driftte beklemektedir" denildi.

Haber fotoğrafları: Arşiv

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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