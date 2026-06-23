Putin’den İstanbul vurgusu: Barış görüşmelerine dönmeye hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya, daha önce İstanbul'da varılan mutabakatlar temelinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırdır. Bu süreç İstanbul’da varılan mutabakatlar, Anchorage’da tartışılan şartlar ve en önemlisi sahadaki gerçekler temelinde yürütülmelidir. Ayrıca, birkaç yıl önce Dışişleri Bakanlığı’nda yaptığım konuşmada ortaya koyduğum ilkeler de buna dahildir" ifadelerini kullandı.

Putin, yaptığı açıklamada Ukrayna’nın sivil hedeflere yönelik saldırılarının savaşın seyrini değiştirmeyeceğini öne sürerek, “Ukrayna'nın sivil hedeflere yönelik saldırıları cephedeki durumu değiştirmez.” dedi.

Kiev yönetiminin olası müzakere süreci öncesinde uluslararası kamuoyunda avantaj sağlamaya çalıştığını savunan Putin, şu ifadeleri kullandı:

"Kiev, kesintiye uğramış görüşmelerin yeniden başlaması durumunda kendisi için elverişli koşullar oluşturmaya ve güçlü pozisyonlar izlenimi vermeye çalışıyor ancak cephe tarafındaki gerçekler tamamen farklı."

İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞMELERDE NELER YAŞANDI?

Rusya ve Ukrayna heyetleri, savaşın başlamasından kısa süre sonra 2022 yılında İstanbul’da doğrudan müzakereler gerçekleştirmişti. Görüşmelerde Ukrayna’nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi ve tarafsız bir statü benimsemesi karşılığında uluslararası güvenlik garantileri alması gibi başlıklar ele alınmıştı.

Taslak metinde Ukrayna’nın nükleer silah sahibi olmaması, yabancı askeri üslerin ülke topraklarında bulunmaması ve güvenliğinin garantör ülkeler tarafından sağlanması gibi maddeler yer alırken, Kırım’ın statüsünün ise uzun vadeli müzakerelere bırakılması önerilmişti.

Ancak güvenlik garantilerinin kapsamı, Rusya’nın bu mekanizmada yer alıp almayacağı, Kırım ve Donbas’ın statüsü ile Rus birliklerinin çekilme sınırları gibi konularda uzlaşma sağlanamadı. Ayrıca Buça’da sivillere yönelik katliam görüntülerinin ortaya çıkması, Ukrayna’da Rusya ile anlaşmaya yönelik siyasi desteği önemli ölçüde zayıflattı.

Moskova, o dönemde hazırlanan İstanbul taslağını hâlâ gelecekteki olası bir barış anlaşmasının temeli olarak gösterirken, Kiev yönetimi söz konusu şartların Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez olduğunu savunuyor.