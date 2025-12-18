Putin'den AB liderlerine savaş resti: Avrupa'nın küçük domuzları...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı ile yaptığı yıllık toplantıda Ukrayna'daki savaşa dair sert açıklamalarda bulundu. Moskova'nın "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı çatışmanın hedeflerinin "diplomasi veya güç" yoluyla ama "koşulsuz" olarak yerine getirileceğini vurguladı.

"HEDEFLERİMİZ KOŞULSUZ GERÇEKLEŞECEK"

Putin, Avrupa liderleri hakkında "Eğer onlar somut bir tartışma istemiyorlarsa, o zaman Rusya tarihi topraklarını savaş alanında kurtaracaktır" diyerek Kremlin’in savaşı sürdürme konusundaki kararlılığını vurguladı.

'AVRUPA’NIN KÜÇÜK DOMUZLARI'

Rus lider, önceki ABD yönetimini durumu kasıtlı olarak silahlı çatışmaya yönlendirmekle suçladı. Putin'e göre Washington, Rusya'nın kısa sürede zayıflatılıp yok edilebileceğini düşünüyordu. Avrupa liderlerine ise “Avrupa'nın küçük domuzları, ülkemizin çöküşünden yararlanmak umuduyla, önceki Amerikan yönetiminin çalışmalarına hemen katıldı” ifadelerini kullandı.

MÜZAKERE SÜRECİ VE RUS TALEPLERİ

Putin'in bu çıkışı, ABD'li yetkililerin Berlin'deki Ukrayna görüşmelerinde sorunların yüzde 90'a yakınının çözüldüğü iddialarının ardından geldi.

Rusya'nın başlıca talepleri arasında Kiev yönetiminin, Ukrayna kontrolündeki Doğu Donbas bölgesinin geri kalan kısmından çekilmesi yer alıyor. Beyaz Saray'ın bu talebe zaman zaman destek verdiği görülse de Ukrayna bunu kesin bir dille reddetti. Moskova ayrıca Ukrayna ordusuna sıkı sınırlamalar getirilmesini, ülkedeki batılı askerlerin yasaklanmasını ve batılı askeri yardımın durdurulmasını istiyor.

NATO İLE İLGİLİ İDDİALAR YALANLANDI

Putin, çarşamba günü yaptığı konuşmada Rusya'nın NATO topraklarını işgal etmeyi planladığına dair iddiaları da yalanladı. Bunun yerine, ittifakın 2030'u göz önünde bulundurarak Rusya ile olası bir askeri çatışmaya hazırlık yaptığını öne sürdü.