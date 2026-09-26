Pil ve şarj tarih oldu: Havadan kesintisiz elektrik üretiyor, 10 kat daha güçlü!

Uluslararası malzeme ve kimya mühendisleri, bitkilerin terleme mekanizmasını taklit ederek havadaki nemi kesintisiz elektrik akımına dönüştüren üç katmanlı bir jeneratör tasarladı. Güneş paneline ya da kimyasal bir yakıta ihtiyaç duymayan aygıt, laboratuvar testlerinde 20 günden uzun süre stabil enerji sağladı.

BİTKİ ANATOMİSİNDEN İLHAM ALINDI

Prestijli bilim dergisi Chemical Engineering Journal bünyesinde yayımlanan çalışmada geliştirilen teknoloji, ağaçların suyu kökten yaprağa pompasız taşıma prensibine dayanıyor. Araştırmacılar, TL-MEG adını verdikleri cihazda bitkilerdeki kök, gövde ve yaprak görevini üstlenen üç farklı asimetrik katmanı bir araya getirdi. Alt katmanda neme hızla doyan özel bir aerojel kullanılırken, üst yüzeydeki hidrofobik katman suyun atmosfere düzenli buharlaşmasını sağladı.

Geleneksel nem jeneratörlerinin kısa sürede doygunluğa ulaşarak elektrik üretimini sıfırlama sorununu bu sistem tamamen ortadan kaldırdı. Cihazın bir tarafından giren nem diğer taraftan buharlaşarak iç yapının tekdüze ıslanmasını önledi ve sürekli iyon akışı yarattı. Sistem, 2026 yılı literatürüne giren hidrovoltaik ilkeler doğrultusunda ortam ısısını kullanarak elektrik potansiyeli oluşturmayı başardı.

BENZERLERİNİ 10'A KATLADI

Laboratuvarda yüzde 80 bağıl nem ve 30 derece sıcaklık altında test edilen sistem, 0,6 volt açık devre gerilimi üretti. Cihazın ulaştığı 0,4 miliamper akım yoğunluğu, benzer teknolojilerin sunduğu tipik performans değerlerini 10 kattan fazla geride bıraktı. Araştırma ekibi, değişken çevre koşullarında doğrudan akımı 80 saat boyunca kesintisiz izleyerek mekanizmanın kararlılığını kanıtladı.

Geliştirilen modüllerden 6 tanesi seri bağlanarak hiçbir harici kondansatöre gerek duyulmadan hesap makinelerini ve küçük LED ışıklarını doğrudan çalıştırdı. Sistemin yüksek enerji tüketen beyaz eşyalar yerine küçük sensörler ve mikro devreler için tasarlandığı ifade edildi. Dayanıklılığı kanıtlanan bu yeni mimari, çevre kirliliği yaratmayan temiz enerji arayışında önemli bir eşik olarak kabul ediliyor.

TİCARİLEŞME İÇİN ZORLU SINAVLAR VAR

Laboratuvar koşullarındaki başarıya rağmen teknolojinin evimizdeki cihazlara girmesi için bazı mühendislik engellerinin aşılması gerekiyor. Doğal ortamdaki toz zerreciklerinin gözenekleri tıkama riski ile şiddetli yağmurun buharlaşma dengesini bozma ihtimali kritik risk faktörleri arasında bulunuyor. Uzmanlar, jeneratörün pillerle rekabet edebilmesi için binlerce ıslanma ve kuruma döngüsüne dayanacak bir maliyet seviyesine inmesi gerektiğine dikkat çekiyor.