Petrol hırsızlığı faciaya dönüştü: 43 kişi öldü

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Nijerya'nın petrol zengini Rivers eyaletinde, Okrika Yerel Yönetim Bölgesi'nde bulunan Okari İskelesi'nde dün gece saatlerinde yaşanan zehirli gaz sızıntısı felakete dönüştü. İlk belirlemelere göre 37 kişinin hayatını kaybettiği olayda, son güncel verilere göre ölü sayısı 43'e yükseldi.

OKARİ İSKELESİ'NDE ZEHİRLİ GAZ FACİASI

Olay, petrol hırsızlığı girişiminde bulunan çok sayıda gencin zehirli gaz soluması sonucu meydana geldi. Baygınlık geçiren bazı kişilerin nehre düşerek kaybolduğu, zehirlenmeden kurtulan bazılarının ise solunum güçlüğü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

CAN KAYBI 43'E YÜKSELDİ

Ulusal basında yer alan haberlere göre, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı. Rivers Eyaleti Polis Sözcüsü Agabe Blessing Karbalo, yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden ve zehirlenen kişilerin petrol hırsızlığı girişiminde bulunduğunu belirtti.

POLİS SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Karbalo, "Olayın ciddiyetini ortaya çıkarmak için soruşturmalar devam ediyor" ifadesini kullandı.

(AA)