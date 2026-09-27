Patron yazdı sandı 95 milyon euro buhar oldu! Telefonda duyduğu ses yapay zeka çıktı

Modern bankacılık sisteminin devasa bütçelerle övündüğü güvenlik duvarları, şubat ayında tek bir telefon bildirimiyle delindi. Süreç, İtalyan bankacılık devi Intesa Sanpaolo'nun özel bankacılık birimi Fideuram'ın o dönemki Yönetim Kurulu Başkanı Paolo Molesini'nin telefonuna gelen bir WhatsApp mesajıyla başladı. Mesaj, doğrudan çatı kuruluş Intesa Sanpaolo'nun CEO'su Carlo Messina'dan geliyordu; en azından ekranda öyle görünüyordu. Sahte CEO, yurt dışındaki kritik ve son derece gizli bir işlem için Molesini'den "acil yardım" talep ediyordu.

Dev bir finans kurumunun tepe yöneticisi, hiçbir resmi doğrulama kanalına başvurmadan, yalnızca telefon ekranındaki mesaja güvenerek adeta hipnotize olmuş gibi harekete geçti.

YAPAY ZEKA SAHNEDE: SAHTE AVUKAT ONAY VERDİ, PARALAR ASYA'YA AKTI

Kurgu, sıradan bir mesajla sınırlı kalmadı. Hemen ardından Molesini'nin telefonu bir kez daha çaldı. Arayan, bankanın çalıştığı bilinen bir hukuk bürosunun üst düzey ortağı gibi görünüyordu. Dolandırıcılar, yapay zeka teknolojisini kullanarak tanınmış avukatın sesini birebir kopyalamıştı. Telefondaki yapay zekanın "işlemi teyit etmesi" üzerine tüm şüphelerini bir kenara bırakan Molesini, finans birimine bizzat talimat vererek transfer düğmesine bastı.

Koca bankanın kasasından çıkan toplam 95 milyon euro, ağırlıklı olarak Çin ve Hong Kong'daki hesaplara parça parça aktarıldı. Ne kurum içi denetim mekanizmaları ne de transfer limitleri bu absürt gidişatı durdurabildi.

36 MİLYON EURO KRİPTOYA UÇTU YÖNETİCİLERE DOKUNAN OLMADI

Milyonlarca euro hesaplardan çıkıp Asya'ya dağıldıktan sonra Fideuram yetkilileri nihayet duruma uyandı. İşlemlerdeki gariplik fark edilince uluslararası bir alarm verildi; farklı ülkelerdeki bankalar ve resmi kurumlarla irtibata geçilerek paranın yaklaşık 53 milyon eurosu son anda bloke edilip geri alındı. Ancak çok geçti: Yurt dışındaki paravan hesaplardan geçirilen 36 milyon euro, kripto varlıklara dönüştürülerek siber evrende tamamen izini kaybettirdi.

Olayın ardından kamuoyunun beklediği ihmal sorgusu ise her zamanki gibi duvara tosladı. Kaynaklara göre, tek bir WhatsApp mesajıyla devasa transfer talimatı veren Paolo Molesini ve kurumun diğer yöneticileri hakkında hiçbir soruşturma yürütülmüyor. Milano savcılığı ise dosyayı, Avrupa sınırları dışında yaşadığı öne sürülen yabancı uyruklu tek bir kişiye yönelterek çözmeye çalışıyor. Yaşanan devasa güvenlik zafiyeti ve yöneticilerin akılalmaz dikkatsizliği karşısında Intesa Sanpaolo ve Fideuram sessizliğe gömülmüş durumda; taraflar tek bir açıklama dahi yapmıyor.

AYNI OYUN AYNI İHMAL: BAKAN SESİYLE GELEN ESKİ VURGUN

İtalya finans dünyasının yapay zeka karşısındaki bu ilk çaresizliği de değil. Geçtiğimiz yıl yine benzer bir yöntemle bir bakanın sesini taklit eden dolandırıcılar, ünlü iş insanı Massimo Moratti'yi hedef almış ve yaklaşık 1 milyon euroyu yurt dışındaki hesaplara göndermesini sağlamıştı. O olayda para sonradan kurtarılmış olsa da, yaşananlardan hiçbir ders çıkarılmadığı, sistemin bir WhatsApp mesajıyla dahi 95 milyon euro kaptıracak kadar korunmasız ve denetimsiz bırakıldığı son fiyaskoyla bir kez daha tescillendi.