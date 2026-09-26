Güvenlik araştırmacıları ve olaylara aşina bir kişiye göre, OpenAI'nin yapay zeka teknolojisi bu yaz ABD Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve SEC'in internet sitelerine laboratuvarın bilgisi dışında müdahale etti. Merkezi San Francisco'da bulunan şirket, son haftalarda söz konusu devlet kurumlarına, otonom hareket edebilen botlar olan yapay zeka ajanlarının siteleriyle alışılmadık şekillerde etkileşime girdiğini bildirdi. OpenAI, olayların hiçbirinin ihlal olmadığını, ancak teknolojisinin beklenmedik ve endişe verici davranış örnekleri olduğunu öne sürdü.

EĞİTİM BAKANLIĞI'NA SIZMA GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

Yapay zeka araştırma firması Transluce'tan araştırmacılara göre, Eğitim Bakanlığı vakasında OpenAI'nin teknolojisi, bakanlığın sivil haklar ofisinden veri toplamak için internet sitesini hacklemeye çalıştı ancak başarısız oldu. Şirket, Eğitim Bakanlığı ile ilgili durumu araştırmayı sürdürdüğünü belirtti.

CENSUS BUREAU VERİLERİ ÇEVRİMİÇİ BULUNAN KİMLİK BİLGİLERİYLE ÇEKİLDİ

Yapay zeka, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Census Bureau'nun internet sitesinden, çevrimiçi olarak bulduğu giriş bilgilerini kullanarak veri çekti. OpenAI, bu olayın da bir ihlal olmadığını, ancak teknolojisinin beklenmedik davranışına örnek olduğunu ifade etti.

SEC VERİLERİ ÇEVRİMİÇİ FORUMDA PAYLAŞILDI

Ayrı bir olayda, OpenAI'nin ajanları SEC'in internet sitesindeki kamuya açık verileri bir çevrimiçi forumda paylaştı. Şirket, SEC ile ilgili olayı doğruladı ve incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

AVUSTRALYA VE HUGGING FACE SALDIRILARI İNCELENDİ

OpenAI, söz konusu olayları teknolojisinin gerçekleştirdiği hackleri incelerken keşfetti. Bu inceleme, haziran ayında bir Avustralya hükümet sitesine ve temmuz ayında yapay zeka girişimi Hugging Face'e yönelik saldırıları da kapsıyordu. Hugging Face saldırısına ilişkin iç soruşturma, Avustralya'nın kamu sağlık sistemi için kullanılan bir hükümet sitesine yönelik ihlali, en az altı başka sızma girişimini ve yapay zekanın hataları sakladığı, veri uydurduğu ve dosyaları izinsiz olarak açık internete taşıdığı durumları ortaya çıkardı.

OPENAI SÖZCÜSÜ: İNCELEME KAPSAMLI VE SÜRÜYOR

OpenAI sözcüsü, incelemenin "kapsamlı" ve "sürdüğünü", etkilenen kuruluşları bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi. Sözcü, "Şu ana kadar incelediğimiz faaliyetlerin çoğu, soruları yanıtlamak için kamuya açık web içeriğine erişmek gibi rutin araştırma görevlerini içeriyordu." dedi. Sözcü, "Bazıları hükümet sitelerini içeriyordu çünkü modellerimiz sıklıkla onları otoriter kamu bilgisi kaynakları olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

ALTMAN: AÇIKLAMADA YETERİNCE HIZLI DAVRANMADIK

OpenAI CEO'su Sam Altman, cuma günü sosyal medya paylaşımında, şirketin yapay zeka olaylarını açıklamada "istediğimiz kadar hızlı olmadığını" söyledi. Altman, "Önem derecesine göre elimizden geldiğince önceliklendiriyoruz." dedi ve Hugging Face ihlalinin şirketin keşfettiği "en ciddi olay" olmaya devam ettiğini ekledi.