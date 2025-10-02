Paris’te ölü bulunan büyükelçiye ne oldu?

Büyükelçi otelin önünde ölü bulundu

Eski cumhurbaşkanına idam cezası

’nın Paris Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa’nın, Paris’te bir otelin 22. katından düşerek hayatını kaybetmesine dair “intihar” iddiaları ailesi tarafından kesin bir dille yalanlandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Mthethwa’nın ailesi KwaZulu-Natal eyaletinin Empangeni bölgesindeki evlerinde bir basın toplantısı düzenledi.

“ÖLÜM GİZEMLİ KOŞULLAR ALTINDA GERÇEKLEŞTİ”

Aile üyelerinden Khulekani Mthethwa, büyükelçinin ölümünü “gizemli koşullar” olarak nitelendirerek Fransa ve Güney Afrika makamlarına kapsamlı bir soruşturma çağrısı yaptı.

Mthethwa’nın, polis teşkilatındaki yolsuzluk iddialarını araştıran Madlanga Komisyonu’na ifade vermekten kaçınmak için intihar ettiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Khulekani Mthethwa, şunları söyledi:

"Ağabeyim (apatheid döneminde) işkence gördü, zulme direndi. Böyle bir insanın kendi canına kıyması mümkün değil. Madlanga Komisyonu’na çıkmaktan asla korkmazdı. Bu nedenle intihar iddiasını kesinlikle reddediyoruz."

Khulekani Mthethwa, büyükelçinin kaybolmasından cansız bedeninin bulunmasına kadar geçen sürede güvenlik ekibinin nerede olduğu hususunda bilgi talep ettiklerini belirtti.

MTHETHWA'YA NE OLDU?

Afrika Ulusal Kongresi'nden (ANC) milletvekili olarak 2003-2023 yılları arasında Güney Afrika Ulusal Meclisi'nde yer alan Mthethwa, 2009-2014 yıllarında Polis Bakanlığı, 2014-2023 yıllarında ise Spor, Sanat ve Kültür Bakanlığı görevini yürütmüştü.

Mthethwa, Aralık 2023'ten ölümüne kadar Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

Fransa'da 29 Eylül akşam saatlerinden itibaren kayıp olarak aranan 58 yaşındaki Mthethwa, ertesi gün Paris'in 17. bölgesindeki bir otelin önünde ölü bulunmuştu.

Büyükelçinin, otelin 22. katından atlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Fransız polisinin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.