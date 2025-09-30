Büyükelçi otelin önünde ölü bulundu

Fransız yetkililere göre, Güney Afrika'nın Fransa büyükelçisi salı günü Paris'teki bir otelin önünde ölü bulundu.

Paris savcılığı, Büyükelçi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Güney Afrika’nın Fransa Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa

22’NCİ KATTAN DÜŞTÜ

Savcılık yaptığı açıklamada, Mthethwa'nın Fransız başkentinin batı ucundaki bir otelin 22’nci katında bir oda rezervasyonu yaptığını ve odanın penceresinin zorla açıldığının tespit edildiğini belirtti.

Ancak ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

KAYIP İHBARI YAPILMIŞTI

Savcılık, Mthethwa'nın eşinin pazartesi günü polise kayıp ihbarında bulunduğunu duyurdu.

Polis, intihar etmesinden endişe edilen Mthethwa'nın telefonunun dün en son yerel saatle 15.00'te sinyal verdiği Boulogne Ormanı'nda aramalar yapmış olduğunu açıkladı.

Paris'teki Güney Afrika Büyükelçiliği, konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.

2023 YILINDA ATANMIŞTI

58 yaşındaki Mthethwa, 2023 yılında Fransa büyükelçisi olarak atanmıştı. Uzun süredir Güney Afrika'nın iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nde üst düzey bir isim olarak görev yapıyordu.