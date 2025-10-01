Eski cumhurbaşkanına idam cezası

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki bir askeri mahkeme, ülkenin eski cumhurbaşkanı Joseph Kabila'yı savaş suçları, vatana ihanet ve insanlığa karşı suçlardan suçlu bulduktan sonra gıyaben ölüm cezasına çarptırdı.

İSYAN DESTEKLEMEKLE SUÇLANMIŞTI

Dava, Kabila'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin istikrarsız doğu illerinde Ruanda'nın desteklediği M23 isyancılarının ilerleyişini desteklediği iddiasından kaynaklanıyor. 2001'den 2019'a kadar ülkeyi yöneten Kabila, suçlamaları reddetti ve yargının siyasallaştığını söyledi.

Kinshasa'daki mahkeme başkanlığını yürüten Tümgeneral Joseph Mutombo Katalayi, Kabila'nın cinayet, cinsel saldırı, işkence ve isyan gibi suçlardan suçlu bulunduğunu söyledi.

DURUŞMAYA KATILMADI

Kabila duruşmaya katılmadı ve avukat tarafından temsil edilmedi.

Katalayi, kararı açıklarken, “Askeri ceza kanununun 7. maddesini uygulayarak, [mahkeme] tek bir ceza, yani en ağır ceza olan idam cezası veriyor” dedi.

NE OLMUŞTU

Kabila, yaklaşık 20 yıl iktidarda kaldı ve ancak kendisine karşı yapılan protestoların ardından istifa etti. 2023'ten bu yana çoğunlukla Güney Afrika'da yaşıyor, ancak mayıs ayında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda isyancıların kontrolündeki Goma şehrinde görüldü.

M23 şu anda Kuzey Kivu ve Güney Kivu illerinin büyük bir bölümünü kontrol ediyor. Çatışmalarda bu yıl binlerce kişi hayatını kaybetti ve yüz binlerce kişi yerinden edildi. Kaynaklara göre, iki taraf haziran ayında ABD'nin arabuluculuğunda bir barış anlaşması imzaladı, ancak her iki taraf da pozisyonlarını güçlendiriyor ve anlaşmayı ihlal etmekle birbirlerini suçluyor.

RUANDA REDDEDİYOR

Uzun süredir M23'e yardım ettiğini reddeden Ruanda, kuvvetlerinin DRC ordusu ve 1994 soykırımıyla bağlantılı Hutu milislerine karşı meşru müdafaa içinde hareket ettiğini söylüyor.

Tshisekedi hükümeti, Kabila'nın siyasi partisini askıya alma ve liderlerinin mal varlıklarına el koyma kararı aldı.