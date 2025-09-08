Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda arasında sınır ihlali krizi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda bulunan Güney Kivu eyalet yönetimi, 750 Ruanda askerinin sınır ihlali yaparak topraklarına girdiğini iddia etti.

Güney Kivu eyaleti yönetiminin yaptığı açıklamaya göre 750 Ruandalı asker sınırı ihlal ederek Idjwi bölgesine girdi.

Sınırı geçen 750 askerin, Kivu Gölü kıyısında bulunan Mugote kasabasının yakınında kamp inşaatına başladığı belirtilen açıklama kapsamında Ruanda, ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçlandı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Açıklamada, Afrika Birliğine, Birleşmiş Milletler'e ve uluslararası barış garantörlerine sürece dahil olmaları çağrısı yapıldı.

M23 BİRÇOK KASABAYI ELE GEÇİRDİ

Ruanda tarafından desteklendiği öne sürülen 23 Mart Hareketi (M23) isimli isyancı grubun üyeleri geçtiğimiz dönemde saldırılarını artırarak Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirdi.

İKİ ÜLKE ARASINDA KRİZ

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

MİNERAL BAHANESİYLE İŞGAL İDDİASI

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.

Almanya'da aşırı sağ yükselirken yeni hedef: Ruanda göçmenleriAlmanya'da aşırı sağ yükselirken yeni hedef: Ruanda göçmenleri

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

