Onur Yürüyüşü'nü kana buladılar: 1 ölü, 16 yaralı!

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Onur Yürüyüşü kutlamaları sırasında araçlı saldırı meydana geldi. Dün gece beyaz renkli bir minibüs, Tiergarten Parkı yakınlarında yürüyen yayaların arasına daldıktan sonra ağaca çarparak durdu.

Saldırıda en az bir kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi de yaralandı.

SALDIRGAN ARACI BIRAKIP KAÇTI

Berlin Polisi, saldırının şüphelisinin kentin "İslamcı çevresiyle bağlantılı" bir kişi olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.

Aracın olay yerinde boş bulunduğunu belirten polis ekipleri, saldırganın yaya olarak kaçtığını duyurdu.

YARALILAR ARASINDA DURUMU AĞIR OLANLAR VAR

Berlin İtfaiyesi Sözcüsü Dominik Pretz, olayda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunanların olduğu açıklandı.

BAŞBAKAN MERZ VE BELEDİYE BAŞKANI WEGNER'DEN AÇIKLAMA

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, olayın tüm yönleriyle soruşturulacağını belirterek, "Bu korkunç saldırının sorumlularının ortaya çıkarılması ve hak ettikleri cezayı almaları için gereken her şey yapılacak" dedi.

Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner ise saldırıyı, "Özgür ve kozmopolit toplumumuza yapılmış bir saldırı" olarak nitelendirdi. Wegner, "Barışçıl ve renkli geçen etkinliğin ardından Berlin'in hoşgörü ve özgürlük ruhu hedef alındı. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte" ifadelerini kullandı.

YÜZ BİNLERİN KATILDIĞI ETKİNLİK ERKEN ERKEN SONLANDIRILDI

Saldırı nedeniyle Avrupa'nın en büyük LGBTQ+ etkinliklerinden biri olan Berlin Onur Yürüyüşü programı erken sona erdirildi.

Yüz binlerce kişinin katıldığı etkinlik, Almanya'da "Christopher Street Day (CSD)" adıyla düzenleniyor.