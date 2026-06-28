İstanbul'daki Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 40 kişi gözaltında

İstanbul Onur Yürüyüşü, Kadıköy ve Beyoğlu kaymakamlıklarının toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yönelik yasak kararlarına rağmen Kadıköy'ün farklı noktalarında başladı. Caferağa ve Moda çevresinde toplanan LGBTİ+ grupları, çeşitli sokaklardan yürüyüş gerçekleştirmeye çalıştı.

FARKLI NOKTALARDA MÜDAHALE: 40 GÖZALTI

Aktarılan bilgilere göre polis ekipleri, yürüyüşe geçmeye çalışan gruplara Kadıköy'ün farklı noktalarında müdahale etti. Yaverbey Sokak'ta yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahale edilirken, Keresteci Aziz Sokak'ta pankart açıp slogan atan kişilere de gözaltı işlemi uygulandı.

GAZETECİLER DAHİL 40 KİŞİ GÖZALTINDA

Edinilen bilgilere göre, farklı noktalardan alana ulaşmaya çalışan en az üç ayrı gruba yönelik müdahalelerde toplam 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eylemi takip eden gazetecilerin de bulunduğu belirtildi.