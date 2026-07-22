Öğrencilerin isyanı siyasete de sıçradı! Ana muhalefet lideri sürüklenerek gözaltına alındı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de eğitim sistemine yönelik tepkiler, ülke siyasetini de içine çeken büyük bir protesto dalgasına dönüştü. Son yılların en geniş katılımlı öğrenci gösterilerine destek veren ana muhalefetteki Kongre Partisi lideri Rahul Gandhi, Başbakan Narendra Modi'nin resmi konutunun önünde düzenlenen oturma eylemi sırasında polis tarafından bölgeden zorla çıkarıldı.

Göstericilerle birlikte başbakanlık konutuna yürüyen Gandhi, burada yaptığı konuşmada Modi yönetimini gençlerin geleceğini riske atmakla suçladı. Hükümetin öğrencilerin taleplerini dikkate almadığını ve güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik müdahalesinin parlamentoda görüşülmesini engellediğini savunan muhalefet lideri, bu nedenle eylemlerini doğrudan başbakanın konutunun önüne taşıdıklarını söyledi. Gandhi, hükümetin hem sorumluluk almaktan kaçındığını hem de konunun Meclis gündemine gelmesine izin vermediğini öne sürerek Modi'yi istifaya çağırdı.

PROTESTOLARA DEVAM EDECEK

Müdahale sırasında çekilen görüntülerde polis ekiplerinin Rahul Gandhi'yi kollarından ve bacaklarından tutarak kalabalığın arasından çıkardığı, ardından bekleyen bir otobüse bindirerek olay yerinden uzaklaştırdığı görüldü. Protestocuların Gandhi'nin bulunduğu otobüse ulaşmaya çalışması üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından müdahale anlarına ait fotoğrafları paylaşan Gandhi, protestoların süreceğini duyurdu.

Gösteriler sırasında Kongre Partisi'nin önde gelen isimlerinden ve Rahul Gandhi'nin kız kardeşi Priyanka Gandhi de kısa süreliğine gözaltına alındı.

50 BİN KİŞİ SOKAKLARDAYDI

Eylemlerin organizasyonunu üstlenen ve kendisini "Hamam Böceği Partisi" olarak tanımlayan gençlik hareketi, eğitim sisteminde kapsamlı reform yapılmasını talep ediyor. Hareket ayrıca Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın görevinden ayrılmasını istiyor.

Pazartesi günü düzenlenen protestolara 50 binden fazla kişinin katıldığı, kalabalığın büyük bölümünü ise üniversite çağındaki öğrencilerin oluşturduğu bildirildi. Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı. Emniyet, olaylarda 60 sivil ile 118 polis memurunun yaralandığını açıklarken, organizatörler gerçek yaralı sayısının resmi rakamların üzerinde olduğunu savundu.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Başbakan Narendra Modi protestolarla ilgili henüz kamuoyuna bir değerlendirmede bulunmadı. Hükümet adına açıklama yapan Parlamento İşleri Bakanı Kiren Rijiju ise öğrencilerin güvenliği ve geleceğinin öncelikleri olduğunu belirterek, yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti. Protestoların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.