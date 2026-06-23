Nüfusu sadece 263 Kişi: Taşınanlara 5 milyon lira verilecek

Kuzey İtalya'daki Trentino-Alto Adige bölgesinde bulunan ve yalnızca 263 kişinin yaşadığı Luserna köyü, nüfusunu artırmak amacıyla dikkat çekici bir teşvik programını hayata geçirdi.

5 MİLYON TL’LİK DESTEK SAĞLANACAK

Trento Özerk Bölgesi yönetimi tarafından yürütülen uygulama kapsamında, köye yerleşmeyi tercih eden kişilere konut satın alma ve yenileme masraflarında kullanılmak üzere 100 bin euroya (yaklaşık 5 milyon TL) kadar hibe desteği sağlanacak.

NÜFUS KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ PLANLANIYOR

"Terk Edilme Riski Altındaki Coğrafi Alanların Canlandırılması" projesi kapsamında hayata geçirilen uygulama, Luserna'da yıllardır devam eden nüfus kaybının önüne geçmeyi hedefliyor.

Yerel idare tarafından sağlanan destek paketi, köyde bulunan boş, kullanılmayan veya terk edilmiş evlerin satın alınması ile kapsamlı şekilde restore edilmesini kapsıyor. Sunulan mali yardımlar, Alpler'in sakin kırsal bölgelerinde yaşamayı tercih edecek ailelerin bölgeye yerleşmesini teşvik ederken, uyum süreçlerinin de daha hızlı ve kolay ilerlemesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

BÜYÜK ŞEHİRDEN UZAK BİR HAYAT

Alpler'in yüksek kesimlerinde yer alan Luserna, geniş ormanlık alanları ve doğa yürüyüşü rotalarıyla çevrili sakin bir yaşam ortamı sunuyor.

Büyük kent merkezlerinden uzak konumuyla dikkat çeken kasaba, yüzyıllardır varlığını koruyan ve Cermen kökenli bir azınlık dili olan Kimbridin (Cimbra) dilinin yaşatıldığı önemli yerleşimlerden biri olarak biliniyor.

Bölgede, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan tarihi tahkimatlar, siper hatları ve yerel geçmişi anlatan müzeler de bulunuyor. Zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Luserna, dağ turizmi, doğa sporları ve açık hava aktiviteleri sayesinde yılın farklı dönemlerinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.