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FBI her yerde onu arıyordu! Milyarlık dolandırıcılığın kilit ismi Türkiye'de yakalandı

ABD’de yaklaşık 3,7 milyar dolarlık Medicare dolandırıcılığı soruşturmasının kilit isimlerinden biri olan İbrahim Haldun Hilmi’nin, Türkiye’de yakalanmasının ardından ABD’ye iade edildiği açıklandı.

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FBI her yerde onu arıyordu! Milyarlık dolandırıcılığın kilit ismi Türkiye'de yakalandı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dev bir sağlık sistemi dolandırıcılığı dosyasında aranan İbrahim Haldun Hilmi’nin Türkiye’de yakalanarak ABD’ye iade edildiğini resmen duyurdu.

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FBI tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 3,7 milyar dolarlık Medicare vurgunuyla bağlantılı olduğu iddia edilen Hilmi’nin, Mayıs 2025’te ABD’den ayrılarak izini kaybettirdiği, ancak Türk güvenlik birimlerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonun ardından FBI’a bağlı Kritik Olay Müdahale ekiplerinin Türkiye’ye gelerek süreci devraldığı, zanlının uluslararası bir nakil operasyonuyla ABD’ye götürüldüğü aktarıldı.

BİR SENEDİR KAÇIYORDU

FBI her yerde onu arıyordu! Milyarlık dolandırıcılığın kilit ismi Türkiye'de yakalandı - Resim : 2

FBI Direktörü Kash Patel, gerçekleştirilen operasyonu “vergi mükelleflerinin parasını hedef alan büyük ölçekli dolandırıcılığa karşı önemli bir darbe” olarak nitelendirdi. Patel, Hilmi’nin ABD tarihindeki en büyük Medicare dolandırıcılığı planlarından birinin organizatörleri arasında yer aldığını öne sürdü.

Açıklamada, zanlının Mayıs 2025’ten bu yana firari olduğu, ancak yürütülen uluslararası koordinasyon sayesinde yakalandığı vurgulandı.

TÜRKİYE'YLE ORTAK ÇALIŞMA

Patel ayrıca operasyonun FBI’ın Miami ofisi, ABD Adalet Bakanlığı ve Türk yetkililer arasındaki ortak çalışmayla yürütüldüğünü ifade etti. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın süreçteki diplomatik katkılarının da önemli rol oynadığı kaydedildi.

Öte yandan FBI, son günlerde benzer bir operasyonla dikkat çekmişti. Kurum, geçtiğimiz hafta da ayrı bir Medicare dolandırıcılığı soruşturmasında aranan Herbert Kimble’ın yakalanarak ABD’ye getirildiğini açıklamıştı. Böylece kısa süre içinde yurtdışında gerçekleştirilen ikinci büyük iade operasyonu da tamamlanmış oldu.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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