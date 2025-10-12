Nobel ödülünü 2 kişiyle paylaştı

Japon bilim insanı Kitagawa Susumu, metal-organik iskeletler adı verilen moleküler yapılar geliştirerek bu yıl Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan üç kişiden biri oldu.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, duyuruyu Çarşamba günü yaptı. Kyoto Üniversitesi başkan yardımcısı Kitagawa, ödülü Avustralya'daki Melbourne Üniversitesi'nden Richard Robson ve ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'den Omar Yaghi ile paylaştı.

YENİ MALZEMELER YARATMAKLA İLGİLİ

Kitagawa, ödülün duyurulmasının ardından Kyoto Üniversitesi'nde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, yaptığı çalışmaların yeni malzemeler yaratmak ve yeni işlevlere sahip malzemeler geliştirmekle ilgili olduğunu söyledi.

'30 YILDIR KEYİF ALARAK YAPIYORUM'

Bilim insanları için yeni ufuklara yelken açmanın büyük bir mutluluk olduğunu, kendisinin de yaklaşık 30 yıldır bu işi yapmaktan keyif aldığını söyledi.