Son dakika | Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı

Nobel Ödülü Komitesi tarafından kazananların resmedildiği bir görsel de paylaşıldı. Ödülün verildiği isimler ve çalıştıkları kurumlar şöyle:

"Susumu Kitagawa Kyoto Üniversitesi, Japonya, Richard Robson Melbourne Üniversitesi, Avustralya ve Omar M. Yaghi California Üniversitesi, Berkeley, ABD"

Nobel Ödül Komitesi tarafından, araştırmacıların araştırmasının önemine ilişkin yapılan bilgilendirmede ise şu ifadelere yer verildi:

"2025 Nobel Kimya Ödülü sahipleri, gazların ve diğer kimyasalların akabileceği geniş boşluklara sahip moleküler yapılar oluşturdular. Metal-organik çerçeveler olarak adlandırılan bu yapılar, çöl havasından su elde etmek, karbondioksiti yakalamak, zehirli gazları depolamak veya kimyasal reaksiyonları katalize etmek için kullanılabilir.

Susumu Kitagawa, Richard Robson ve Omar Yaghi, 2025 Nobel Kimya Ödülü'nü almaya hak kazanmıştır. Bu bilim adamları, yeni bir moleküler mimari formu geliştirmiştir. Yapılarında metal iyonları, uzun organik (karbon bazlı) moleküllerle birbirine bağlanan köşe taşları işlevi görmektedir.

Metal iyonları ve moleküller bir araya gelerek büyük boşluklar içeren kristaller oluşturmaktadır. Bu gözenekli malzemeler, metal-organik çerçeveler (MOF) olarak adlandırılmaktadır. MOF'larda kullanılan yapı taşlarını değiştirerek, kimyagerler belirli maddeleri yakalamak ve depolamak için bunları tasarlayabilirler. MOF'lar ayrıca kimyasal reaksiyonları tetikleyebilir veya elektrik iletebilir.