Nobel Ödül Komitesi, 2025 yılı Nobel Fizik Ödülü'nün sahiplerini açıkladı. Açıklamaya göre ödülü, John Clarke, Michel Devoret ve John Martins kazandı.

FİZİK ÖDÜLLERİNİ KAZANDIRAN KEŞİF

Ödüle ilişkin jüri açıklamasında "2025 Nobel Fizik Ödülü, “elektrik devresinde makroskopik kuantum mekanik tünelleme ve enerji kuantizasyonunun keşfi” nedeniyle John Clarke, Michel H. Devoret ve John M. Martinis'e verildi" denildi.

Nobel Komitesi tıp ve fizik alanlarının yanı sıra; Kimya, Edebiyat ve Barış ödüllerinin de çarşamba, perşembe ve cuma günleri açıklanacağını belirtti.

BARIŞ ÖDÜLÜNÜ TRUMP İSTİYOR

Nobel Komitesi barış ödülünün sahibi/sahiplerini cuma günü açıklayacak. Bu ödüle talip olan isim ise Trump. ABD Başkanı göreve gelmesinin ardından dünyada 7 farklı savaşı bitirdiğini bundan dolayı ödülün kendisine verilmesinin hak olduğunu birçok defa açıklamıştı.

Ayrıca Trump'ı; İsrail, Pakistan ve Ermenistan Nobel'e aday göstereceklerini duyurmuştu. ABD Başkanlarından; Obama, Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson ve Jimmy Carter daha önce bu ödüle layık gösterilmişti.