Netanyahu’dan kafa karıştıran soru: Cep telefonunuz var mı?

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Kongresi’nin 50 eyaleti temsilen İsrail’e yaptığı ziyaret kapsamındaki heyete yaptığı açıklamada, Amerikalıların İsrail'den elde ettikleri faydaları, cep telefonları, ilaçlar ve gıda gibi örneklerle vurgulayarak, farkına varmaları gerektiğini öne sürdü. Kongre üyelerine "Cep telefonunuz var mı" diye sordu.

Batı Kudüs'te konuşan Netanyahu, Gazze'deki soykırım ve silah sevkiyatlarına getirilen kısıtlamalar nedeniyle İsrail'in uluslararası alanda giderek daha fazla eleştirilmesinden dolayı izole olduğu iddialarını reddetti.

Netanyahu, “Bazıları silah parçası sevkiyatını durdurdu. Bundan kurtulabilir miyiz? Evet, kurtulabiliriz. Silah üretiminde oldukça iyiyiz” dedi.

“İstihbarat gibi, her ikisini de ABD ile paylaşıyoruz. İstihbaratınızın büyük bir kısmını. Ve silah sistemlerimizi de ABD ile paylaşıyoruz.”

ABD'DEN GELEN İKİ PARTİLİ DESTEĞE TEŞEKKÜR ETTİ

Netanyahu, “geçmiş yıllarda ve bugün de İsrail'e askeri konularda iki partinin verdiği destek” olarak nitelendirdiği şeye teşekkürlerini ifade ederek, “Amerika'nın desteğini zayıflatma girişimlerine rağmen, bu desteğin sürekliliğine çok değer veriyoruz” diye ekledi.

CEP TELEFONUNUZ VAR MI?

İsrail'in ihracatına da değinen Netanyahu, heyete "Cep telefonunuz var mı? Burada cep telefonunuz var mı? O zaman elinizde İsrail'in bir parçası var. Birçok cep telefonu, ilaç, gıda... Kiraz domates yiyor musunuz? Nerede üretildiğini biliyor musunuz? Kiraz domatesi sevmem, ama bu da diğer birçok şey gibi bir İsrail ürünüdür” dedi.

Bunları “tüm insanlığın iyiliği için” yapılan katkılar olarak nitelendiren Netanyahu, Bu durmun İsrail'in “bir şeyler yapabileceğini, bir şeyler üretebileceğini” gösterdiğini söyledi.

Netanyahu'nun bu açıklamaları, İsrail'in Gazze'deki soykırımına yönelik artan eleştiriler ve Washington'un buna milyarlarca dolarlık askeri yardım sağlaması sürecinde geldi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

