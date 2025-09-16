Son dakika | Tahliye uyarısı yapılmıştı: İsrail Hudeyde Limanı'na saldırdı!

İsrail ordusu Arapça sözcüsü Avichay Adraee, Yemen'in Hudeyde Limanı için bir uyarı açıklaması yaptı. İsrail'in kısa süre Yemen’deki Husiler’i hedef alacağını bildiren Adraee, gemilerin limanı terk etmesi gerektiğini söyledi.

Adraee'nin açıklamasından kısa süre sonra İsrail Hudeyde Limanı'na bir hava saldırısı düzenledi.

Yemen Silahlı Kuvvetler sözcüsü Tuğgeneral Yahya Saree, "Hava savunma sistemlerimiz şu anda ülkemize saldırı düzenleyen İsrail uçaklarıyla çatışıyor" açıklamasını yaptı.

Husi'lere bağlı Yemen kanalı “Al-Masirah”, Hudeyde Limanı'na art arda 12 saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Yemen'deki Husiler İsrail saldırısında ölen bakanları açıkladı

'BÖLGEDE KALAN HERKES HAYATINI TEHLİKEYE ATMAKTADIR'

Adraee'nin açıklamasında Yemen'e yönelik planlanan saldırıya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“İsrail ordusu, terörist Husi rejiminin bu bölgede yürüttüğü askeri faaliyetler nedeniyle, haritada belirtilen bölgede önümüzdeki saatlerde saldırı düzenleyecektir. Güvenliğiniz için, Hudeyde Limanı'nda bulunan ve limanda demirlemiş olan gemilerdeki tüm kişilerin derhal bölgeyi tahliye etmesi gerekiyor. Bölgede kalan herkes hayatını tehlikeye atmaktadır.”

Son dakika | Katar'dan sonra Yemen de hedef alındı: İsrail başkent Sana'ya saldırdı

İsrail ordusu tarafından saldırının gerçekleştirildiği bölgeye ilişkin yayımlanan tahliye uyarısı

Öte yandan İsrail'in uyarılarının ardından Yemen'deki Husiler'den henüz resmî bir açıklama yapılmadı. İsrail ordusu saldırının gerçekleştirildiğini açıkladı.

YEMEN BAŞBAKANI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail tarafından Yemen'deki Husilere yönelik düzenlenen saldırılar kapsamında ülkenin kabinesi hedef alınmış ve başbakan öldürülmüştü. Öte yandan yine İsrail'in gerçekleştirdiği ve sivillerin hedef alındığı saldırıda Yemenli 32 gazeteci öldürüldü.

Yemen'deki Husi rejimi, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma karşı zaman zaman İsrail'e hava saldırıları düzenliyor ve İsrail'e yük taşıyan gemilerin Kızıl Deniz'den geçişini engelliyor.