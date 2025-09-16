Son dakika | Tahliye uyarısı yapılmıştı: İsrail Hudeyde Limanı'na saldırdı!

Son dakika | Tahliye uyarısı yapılmıştı: İsrail Hudeyde Limanı'na saldırdı!
Yayınlanma:
Güncelleme:
İsrail Gazze'deki kara harekatı devam ederken, Yemen'deki Hudeyde Limanı'nda Husilere saldıracağını açıklamasının ardından bölgeye saldırı gerçekleştirdi. Yemen ordu sözcüsü, "Hava savunma sistemlerimiz karşılık veriyor" dedi.

İsrail ordusu Arapça sözcüsü Avichay Adraee, Yemen'in Hudeyde Limanı için bir uyarı açıklaması yaptı. İsrail'in kısa süre Yemen’deki Husiler’i hedef alacağını bildiren Adraee, gemilerin limanı terk etmesi gerektiğini söyledi.

Adraee'nin açıklamasından kısa süre sonra İsrail Hudeyde Limanı'na bir hava saldırısı düzenledi.

Yemen Silahlı Kuvvetler sözcüsü Tuğgeneral Yahya Saree, "Hava savunma sistemlerimiz şu anda ülkemize saldırı düzenleyen İsrail uçaklarıyla çatışıyor" açıklamasını yaptı.

Husi'lere bağlı Yemen kanalı “Al-Masirah”, Hudeyde Limanı'na art arda 12 saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Yemen'deki Husiler İsrail saldırısında ölen bakanları açıkladıYemen'deki Husiler İsrail saldırısında ölen bakanları açıkladı

'BÖLGEDE KALAN HERKES HAYATINI TEHLİKEYE ATMAKTADIR'

Adraee'nin açıklamasında Yemen'e yönelik planlanan saldırıya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“İsrail ordusu, terörist Husi rejiminin bu bölgede yürüttüğü askeri faaliyetler nedeniyle, haritada belirtilen bölgede önümüzdeki saatlerde saldırı düzenleyecektir.

Güvenliğiniz için, Hudeyde Limanı'nda bulunan ve limanda demirlemiş olan gemilerdeki tüm kişilerin derhal bölgeyi tahliye etmesi gerekiyor.

Bölgede kalan herkes hayatını tehlikeye atmaktadır.”

Son dakika | Katar'dan sonra Yemen de hedef alındı: İsrail başkent Sana'ya saldırdıSon dakika | Katar'dan sonra Yemen de hedef alındı: İsrail başkent Sana'ya saldırdı

g09wg33wsaawqxr.jpg
İsrail ordusu tarafından saldırının gerçekleştirildiği bölgeye ilişkin yayımlanan tahliye uyarısı

Öte yandan İsrail'in uyarılarının ardından Yemen'deki Husiler'den henüz resmî bir açıklama yapılmadı. İsrail ordusu saldırının gerçekleştirildiğini açıkladı.

YEMEN BAŞBAKANI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail tarafından Yemen'deki Husilere yönelik düzenlenen saldırılar kapsamında ülkenin kabinesi hedef alınmış ve başbakan öldürülmüştü. Öte yandan yine İsrail'in gerçekleştirdiği ve sivillerin hedef alındığı saldırıda Yemenli 32 gazeteci öldürüldü.

Yemen'deki Husi rejimi, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma karşı zaman zaman İsrail'e hava saldırıları düzenliyor ve İsrail'e yük taşıyan gemilerin Kızıl Deniz'den geçişini engelliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Hacıosmanoğlu’na ihraç çağrısı: Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası büyük tepki
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Şakır şakır yağacak 6 ili uyardı! Meteoroloji 1 bölgeye ise ayrıca not düştü
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Dünya
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Gazze tepkisi
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Gazze tepkisi
Gazze'de can kayıpları 65 bine dayandı
Gazze'de can kayıpları 65 bine dayandı
Hollywood efsanesi Robert Redford yaşamını yitirdi
Hollywood efsanesi Robert Redford yaşamını yitirdi