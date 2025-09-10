Son dakika | Katar'dan sonra Yemen de hedef alındı: İsrail başkent Sana'ya saldırdı

Yemen merkezli, Husilere yakın Al Masirah televizyonunun haberine göre İsrail, geçen günlerde ülkedeki Ramon havalimanına başarılı bir dron saldırısı düzenleyen Yemen'e misilleme olarak hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda petrol ve sağlık tesisleri ile Husi yönetimine ait hükümet binaları hedef alındı.

İsrail saldırısının Husilerin silahlı kuvvetlerine ait komutanlığı hedef aldığı belirtildi. Henüz can kaybı veya yaralanmaya ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

SAĞLIK ALTYAPISI DA HEDEF ALINDI

Ayrıca hedef alınan Yemen petrol şirketinin sözcüsü şehrin 60'ıncı Sokağı'nda bulunan sağlık tesislerinin de hedef alındığını duyurdu.

Husiler, İsrail hava kuvvetlerinin saldırısına karşı hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin resmî açıklama yapıldı. Savunma Bakanı Israel Katz, Yemen'deki İsrail saldırısına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Daha fazla darbe vuracağımıza söz vermiştik ve bugün Yemen'deki Husi terör örgütüne bir başka acı darbe daha indirdik. Ordu operasyon kapsamında, Husi teröristlerinin bulunduğu Sanaa ve Yemen'in diğer bölgelerindeki askeri kamplara, Husi propaganda aygıtı da dahil olmak üzere, saldırı düzenledi. İsrail Devleti'nin uzun kolu, terörizmin var olduğu her yere ve vatandaşlarımıza tehdit oluşturan her yerden ulaşacak ve vuracaktır."

Yemen medyasının ardından İsrail medyası da Sana'ya yönelik hava saldırılarını doğruladı.

Saldırının ardından bölgeden ilk görüntüler paylaşıldı.

İsrail'in Yemen'e saldırısından farklı görüntüler

Yemen'in başkenti Sana'dan paylaşılan ilk görüntüler

İsrail Yemen'in başkenti Sana'ya saldırdı: Husiler suikast iddiasını yalanladı

Son Dakika | İsrail'den Katar'daki Hamas müzakere heyetine suikast girişimi: El Hayya öldürüldü iddiası