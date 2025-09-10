Son dakika | Katar'dan sonra Yemen de hedef alındı: İsrail başkent Sana'ya saldırdı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Yemen'de Husilere ait yerel medya ülkenin başkenti Sana'ya İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda Husilerin silahlı kuvvetlerine ait bina hedef alındı.

Yemen merkezli, Husilere yakın Al Masirah televizyonunun haberine göre İsrail, geçen günlerde ülkedeki Ramon havalimanına başarılı bir dron saldırısı düzenleyen Yemen'e misilleme olarak hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda petrol ve sağlık tesisleri ile Husi yönetimine ait hükümet binaları hedef alındı.

İsrail saldırısının Husilerin silahlı kuvvetlerine ait komutanlığı hedef aldığı belirtildi. Henüz can kaybı veya yaralanmaya ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

SAĞLIK ALTYAPISI DA HEDEF ALINDI

Ayrıca hedef alınan Yemen petrol şirketinin sözcüsü şehrin 60'ıncı Sokağı'nda bulunan sağlık tesislerinin de hedef alındığını duyurdu.

Husiler, İsrail hava kuvvetlerinin saldırısına karşı hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin resmî açıklama yapıldı. Savunma Bakanı Israel Katz, Yemen'deki İsrail saldırısına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Daha fazla darbe vuracağımıza söz vermiştik ve bugün Yemen'deki Husi terör örgütüne bir başka acı darbe daha indirdik. Ordu operasyon kapsamında, Husi teröristlerinin bulunduğu Sanaa ve Yemen'in diğer bölgelerindeki askeri kamplara, Husi propaganda aygıtı da dahil olmak üzere, saldırı düzenledi. İsrail Devleti'nin uzun kolu, terörizmin var olduğu her yere ve vatandaşlarımıza tehdit oluşturan her yerden ulaşacak ve vuracaktır."

Yemen medyasının ardından İsrail medyası da Sana'ya yönelik hava saldırılarını doğruladı.

Saldırının ardından bölgeden ilk görüntüler paylaşıldı.

g0fxgdzwkaac-yj.jpg
İsrail'in Yemen'e saldırısından farklı görüntüler
g0fxwjpw8aazwjw.jpg
Yemen'in başkenti Sana'dan paylaşılan ilk görüntüler

İsrail Yemen'in başkenti Sana'ya saldırdı: Husiler suikast iddiasını yalanladıİsrail Yemen'in başkenti Sana'ya saldırdı: Husiler suikast iddiasını yalanladı

Son Dakika | İsrail'den Katar'daki Hamas müzakere heyetine suikast girişimi: El Hayya öldürüldü iddiasıSon Dakika | İsrail'den Katar'daki Hamas müzakere heyetine suikast girişimi: El Hayya öldürüldü iddiası

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Dünya
Göstericiler parlamentoyu yakmıştı: Nepal'de ordu sokağa indi
Göstericiler parlamentoyu yakmıştı: Nepal'de ordu sokağa indi
13 yaşındaki çocuk katliam hazırlığında yakalandı: Evinden 23 adet silah çıktı
13 yaşındaki çocuk katliam hazırlığında yakalandı: Evinden 23 adet silah çıktı