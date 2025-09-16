Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Gazze tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde soykırım yürüten İsrail'in Gazze'de şehir merkezinin kontrolünü almak amacıyla kara harekatı başlatmasına tepki gösterdi.

Son dakika | Katar Hamas-İsrail arasında arabuluculuk yapmayacağını açıkladı

Bu harekatın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yönetiminin soykırım planının yeni aşaması olduğunun belirtildiği açıklamada, bu hamlenin katliamların artacağına ve yüz binlerce Filistinlinin yerinden edileceğine dikkat çekildi.

'DEVAM EDEN KATLİAMLARI ARTIRACAK'

Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada İsrail'in uluslararası toplumun çabalarına karşın ateşkes istemediğine dikkat çekildi ve şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’in, Gazze şehrinde kara harekatı başlatması Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır. İsrail’in saldırıları sonucunda Gazzelilerin sığınabildiği ender yerlerden olan ve bir milyondan fazla Filistinlinin bulunduğu Gazze şehrine yönelik kara harekatı, devam eden katliamları daha da artıracak, yüz binlerce Filistinlinin yeniden yer değiştirmesine yol açacak ve Filistinlilerin acılarını daha da derinleştirecektir.

'İSRAİL ATEŞKES İSTEMİYOR'

Uluslararası toplumun rehine-tutuklu takasını ve insani yardımların kesintisiz erişimini de sağlayacak bir ateşkes anlaşması için gayretlerini sürdürdüğü bir dönemde başlatılan kara harekatı, İsrail’in ateşkes istemediğini bir kere daha ortaya koymuştur.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Gazze’de ateşkesin sağlanması için başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi elzemdir. Bu amaç doğrultusunda, uluslararası hukuka saygılı ülkelerle iş birliğimizi sürdüreceğiz."

NE OLMUŞTU

7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde soykırım yürüten İsrail, geçen aylarda kabine ve orduyu karşı karşıya getiren, işgalin genişletilmesine ilişkin bir planı onayladı. Plan kapsamında ordunun uyarılarına karşın Netanyahu kabinesi, Gazze'de şehir merkezinin ele geçirilmesini istedi. İsrail bu kapsamda haftalardır hava saldırıları düzenleyip yüksek kuleleri yıktığı bölgede kara harekatına başladı.