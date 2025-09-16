Son dakika | Katar Hamas-İsrail arasında arabuluculuk yapmayacağını açıkladı

Son dakika | Katar Hamas-İsrail arasında arabuluculuk yapmayacağını açıkladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Majed al-Ansari bir basın toplantısında İsrail'in başkent Doha'da Hamas yetkililerine yönelik saldırısının ardından ülkenin güvenliği sağlanana kadar Hamas ve İsrail arasındaki arabuluculuk çabalarını askıya aldıklarını açıkladı.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth’un haberine göre Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Majed al-Ansari bir basın toplantısında “Netanyahu'ya mesajımız, uluslararası hukukun ihlalinin devam etmeyeceği yönündedir” dedi, Katar’ın güvenliğini sağlayana kadar arabuluculuk yapmayacağını duyurdu.

"Egemenliğimizi ve güvenliğimizi sağlama konusundaki görüşmeleri tamamlayana kadar bu aşamada arabuluculuk çabalarını tartışmayacağız. Netanyahu'nun arabuluculuk yapan ülkeye saldırmakta ve kendisiyle müzakere edenleri suikastta ısrarcı olması nedeniyle, müzakereler şu anda gerçekçi görünmüyor.“

TRUMP 'İSRAİL TEKRAR SALDIRMAYACAK' DEDİ

Al-Ansari, ”Trump, Emir'e İsrail'in Katar'a tekrar saldırmayacağına dair söz verdi" diye ekledi.

İsrail'in Katar saldırısında Trump detayı ortaya çıktıİsrail'in Katar saldırısında Trump detayı ortaya çıktı

NE OLMUŞTU

İsrail 9 Eylül tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu toplantıya başarısız bir hava saldırısı düzenledi. Hamas üst düzey yöneticilerinin hayatta olduğunu açıklarken, saldırıda Katarlı bir güvenlik görevlisi de dahil 5 kişi öldü.

Körfez ülkelerinden yeni savunma paktı: İsrail saldırırsa 6 ülke savaşa girecek!Körfez ülkelerinden yeni savunma paktı: İsrail saldırırsa 6 ülke savaşa girecek!

Saldırının ardından Arap-İslam ülkeleri "acil" koduyla toplandı. Zirveden Arap-İslam ülkeleri bağlamında somut bir sonuç çıkmazken, Katar'ın da dahil olduğu Körfez ülkeleri ortak bir savunma paktı kurduklarını ve birine yapılan saldırının hepsine yapılmış olacağını açıkladı. Bu kapsamda daha fazla detay verilmezken Doha'da önümüzdeki günlerde bu oluşum için bir toplantı planlandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kararı verildi: Frankfurt maçı öncesi müjde
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
Dünya
İsrail Gazze'ye kara harekatı sürerken Lübnan'a da girdi
İsrail Gazze'ye kara harekatı sürerken Lübnan'a da girdi
Avrupa'dan bir ülke daha Filistin'i tanıyacak
Avrupa'dan bir ülke daha Filistin'i tanıyacak