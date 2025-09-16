Son dakika | Katar Hamas-İsrail arasında arabuluculuk yapmayacağını açıkladı

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth’un haberine göre Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Majed al-Ansari bir basın toplantısında “Netanyahu'ya mesajımız, uluslararası hukukun ihlalinin devam etmeyeceği yönündedir” dedi, Katar’ın güvenliğini sağlayana kadar arabuluculuk yapmayacağını duyurdu.

"Egemenliğimizi ve güvenliğimizi sağlama konusundaki görüşmeleri tamamlayana kadar bu aşamada arabuluculuk çabalarını tartışmayacağız. Netanyahu'nun arabuluculuk yapan ülkeye saldırmakta ve kendisiyle müzakere edenleri suikastta ısrarcı olması nedeniyle, müzakereler şu anda gerçekçi görünmüyor.“

TRUMP 'İSRAİL TEKRAR SALDIRMAYACAK' DEDİ

Al-Ansari, ”Trump, Emir'e İsrail'in Katar'a tekrar saldırmayacağına dair söz verdi" diye ekledi.

İsrail'in Katar saldırısında Trump detayı ortaya çıktı

NE OLMUŞTU

İsrail 9 Eylül tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu toplantıya başarısız bir hava saldırısı düzenledi. Hamas üst düzey yöneticilerinin hayatta olduğunu açıklarken, saldırıda Katarlı bir güvenlik görevlisi de dahil 5 kişi öldü.

Körfez ülkelerinden yeni savunma paktı: İsrail saldırırsa 6 ülke savaşa girecek!

Saldırının ardından Arap-İslam ülkeleri "acil" koduyla toplandı. Zirveden Arap-İslam ülkeleri bağlamında somut bir sonuç çıkmazken, Katar'ın da dahil olduğu Körfez ülkeleri ortak bir savunma paktı kurduklarını ve birine yapılan saldırının hepsine yapılmış olacağını açıkladı. Bu kapsamda daha fazla detay verilmezken Doha'da önümüzdeki günlerde bu oluşum için bir toplantı planlandı.