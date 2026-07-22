MOSSAD direktörü İran'a yeni saldırılar öncesi ABD'ye gitti

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Direktörü Roman Gofman'ın, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarından önce Washington'u gizlice ziyaret ettiği iddia edildi.

Amerikan haber platformu Axios'un, konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Gofman, CIA Direktörü John Ratcliffe ile Beyaz Saray'daki üst düzey yetkililerle bir araya gelerek İran'la devam eden savaş ve nükleer müzakere sürecini görüştü.

Haberde, Gofman'ın ziyaretinin, ABD'nin İran'a yönelik yeni hava saldırılarının hemen öncesinde gerçekleştiği belirtilirken, haziran ayında Mossad Direktörlüğü görevine getirilen Gofman'ın bu ziyaretinin ABD'ye yaptığı ilk resmi temas olduğu aktarıldı.

İRAN İLE MUTABAKATA KARŞI ÇIKIYORDU

Axios'un haberinde ayrıca, CIA Direktörü John Ratcliffe'in Washington ile Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptına mesafeli yaklaşan isimler arasında bulunduğu ifade edildi.

İddialara ilişkin Mossad ve CIA'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde, ABD'nin önümüzdeki günlerde İran'a yönelik hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığı öne sürüldü.

İki ülke arasında tırmanan gerilimin ardından Washington ve Tahran, çatışmaları sona erdirmek amacıyla 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı'nı imzalamış, mutabakat kapsamında nihai anlaşmaya ulaşılması için 60 günlük müzakere süreci öngörülmüştü.

ABD ordusu 8 Temmuz'da İran'a yönelik yeni saldırılar başlatmış, Tahran yönetimi ise buna karşılık komşu ülkelerde bulunan ABD üslerini hedef alan misilleme saldırıları düzenlemişti.

(AA)