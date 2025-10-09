Mahmud Abbas'tan ateşkes açıklaması
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda, Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde İsrail ve Hamas arasında yapılan dolaylı görüşmelerde varılan ateşkes anlaşmasının ardından açıklama yaptı.
Filistin Devleti'nin Twitter (X) üzerindeki resmî hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Abbas, anlaşmayı "memnuniyetle karşıladı", 1967 sınırları bağlamında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması için yeniden çağrı yaptı.
ABBAS 'MEMNUNİYETLE' KARŞILADI
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"[Filistin Devlet] Başkan Abbas, Başkan Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşması yapıldığını duyurmasını memnuniyetle karşıladı
Başkan Mahmoud Abbas bugün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurma, İsrail işgal güçlerini geri çekme, insani yardımların girişine izin verme ve esir takasını kolaylaştırma konusunda bir anlaşma yapıldığını duyurmasını memnuniyetle karşıladı.
'İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ'
Başkan Abbas, bu çabaların Başkan Trump'ın açıkladığı gibi kalıcı bir siyasi çözüme ulaşmanın öncüsü olacağını ve İsrail'in Filistin Devleti'ni işgaline son verilmesini ve 4 Haziran 1967 sınırları içinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacağını umduğunu belirtti.
Ayrıca, anlaşmaya varılması için önemli çabalar gösteren Başkan Trump ve tüm arabuluculara teşekkür etti ve Filistin Devleti'nin, uluslararası hukuka uygun olarak istikrar ve kalıcı ve adil bir barışın sağlanması için, ilgili arabulucular ve uluslararası ortaklarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu teyit etti.
'GAZZE ŞERİDİ FİLİSTİN DEVLETİ'NE AİT' VURGUSU
Başkan, tüm tarafların anlaşmanın derhal uygulanmasına, tüm rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılmasına, Birleşmiş Milletler kuruluşları aracılığıyla acil insani yardımın girişine, yerinden edilme veya ilhakın önlenmesine ve yeniden inşa sürecinin başlatılmasına bağlı kalması gerektiğini vurguladı.
Gazze Şeridi üzerindeki egemenliğin Filistin Devleti'ne ait olduğunu ve Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki bağlantının, tek bir sistem ve hukuk çerçevesinde, Arap ve uluslararası destekle, Filistin yasaları ve hükümet kurumları, birleşik bir Filistin idari komitesi ve Filistin güvenlik güçleri aracılığıyla sağlanması gerektiğini yineledi."