Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda, Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde İsrail ve Hamas arasında yapılan dolaylı görüşmelerde varılan ateşkes anlaşmasının ardından açıklama yaptı.

Filistin Devleti'nin Twitter (X) üzerindeki resmî hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Abbas, anlaşmayı "memnuniyetle karşıladı", 1967 sınırları bağlamında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması için yeniden çağrı yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mahmud Abbas'tan Hamas açıklaması

Başkan Abbas, bu çabaların Başkan Trump'ın açıkladığı gibi kalıcı bir siyasi çözüme ulaşmanın öncüsü olacağını ve İsrail'in Filistin Devleti'ni işgaline son verilmesini ve 4 Haziran 1967 sınırları içinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacağını umduğunu belirtti.

Ayrıca, anlaşmaya varılması için önemli çabalar gösteren Başkan Trump ve tüm arabuluculara teşekkür etti ve Filistin Devleti'nin, uluslararası hukuka uygun olarak istikrar ve kalıcı ve adil bir barışın sağlanması için, ilgili arabulucular ve uluslararası ortaklarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu teyit etti.