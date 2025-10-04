Mahmud Abbas'tan Hamas açıklaması

Yayınlanma:
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşın durdurulmasına yönelik açıklamasını ve Hamas'ın olumlu yanıtını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump’ın Gazze’deki savaşın durdurulmasına yönelik açıklamasını ve Hamas’ın olumlu yanıtını memnuniyetle karşıladı.

Abbas, bu açıklamaların tüm esirlerin serbest bırakılması ve bu kritik dönemde ulusal sorumluluğun üst düzeyde gösterilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Filistin’in Trump ve ilgili tüm taraflarla yapıcı şekilde çalışmaya hazır olduğunu belirten Abbas, uluslararası hukuka uygun olarak kalıcı ve adil bir barışın sağlanmasının öncelik olduğunu ifade etti.

"ATEŞKES DERHAL UYGULANSIN"

Abbas, öncelikli olarak ateşkesin derhal uygulanması, tüm İsrailli esirlerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması, acil insani yardımların BM kuruluşları aracılığıyla ulaştırılması, zorla yerinden edilme veya ilhakın engellenmesi ve yeniden imar çalışmalarının başlatılması gerektiğini kaydetti.

Gazze’nin egemenliğinin Filistin’e ait olduğunu, Batı Şeria ve Gazze’nin bağlantısının ise Filistin yasaları ve kurumları çerçevesinde, tek bir yönetim ve birleşik güvenlik güçleri aracılığıyla sağlanması gerektiğini ifade eden Abbas, bu sürecin Arap ve uluslararası destekle yürütüleceğini belirtti.

Abbas, uluslararası toplumu, "tek taraflı uygulamalara son verme, yasa dışı yerleşim yerlerini durdurma, yerleşimci terörünü engelleme, kutsal mekanlara saldırıları durdurma ve Filistin vergi gelirlerini serbest bırakma" konusunda İsrail'e baskı uygulamaya çağırdı.

Hamas’ın açıklamasının ardından Trump İsrail'e 'bombalamayı durdurun' dedi: İsrail'den yeşil ışıkHamas’ın açıklamasının ardından Trump İsrail'e 'bombalamayı durdurun' dedi: İsrail'den yeşil ışık

Bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin bölgedeki istikrarın doğal ortağı olduğunu belirten Abbas, kalıcı barışın tüm bölge halklarına güvenlik ve adalet sağlayacağını ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ayrıca, bu sürece katkı sağlayan Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Endonezya ve Pakistan’a teşekkür etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

