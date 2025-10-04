Hamas’ın açıklamasının ardından Trump İsrail'e 'bombalamayı durdurun' dedi: İsrail'den yeşil ışık

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Gazze Barış Planı’na Hamas’tan kısmi onay geldi. Hamas, esir takası sürecine başlamaya hazır olduğunu ve Gazze’nin yönetiminin bağımsız bir Filistinli teknokrat heyetine devredilmesini kabul ettiğini duyurdu.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “Gazze’ye yönelik savaşın durdurulması, esir değişimi, insani yardımların derhâl girişine izin verilmesi, Gazze’nin işgalinin reddedilmesi ve halkımızın zorla göç ettirilmesinin önlenmesi yönünde yürütülen uluslararası çabaları takdir ediyoruz” denildi.

TRUMP’TAN İSRAİL’E 'BOMBALAMAYI DURDURUN' ÇAĞRISI

Hamas’ın yanıtının ardından kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Trump, İsrail’e seslendi. Trump, “Hamas’ın kalıcı barışı istediğine inanıyorum. İsrail, esirlerin çıkarılması için Gazze’yi bombalamayı derhal durdurmalı” dedi. Süreci destekleyen Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün’e teşekkür eden Trump, “Bugün çok özel bir gün. Belki de Orta Doğu’da barış için eşi benzeri görülmemiş bir fırsatın eşiğindeyiz” diye konuştu.

İSRAİL’DEN İLK ADIM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, “İsrail, Trump’ın planının ilk aşamasını derhal uygulamaya, tüm rehinelerin hemen serbest bırakılmasına hazırdır” denildi. Açıklamada, İsrail’in süreci sona erdirmek için Washington’la tam iş birliği içinde olacağı vurgulandı.

İsrail ordusu da saldırıların “asgari seviyeye indirileceğini” açıkladı. Ancak Filistin kaynakları, Gazze’nin bazı bölgelerine top atışlarının sürdüğünü ve dört kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

MÜZAKERELER MISIR’DA BAŞLAYACAK

ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un önümüzdeki günlerde bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor. İsrail ile Hamas, Trump’ın 20 maddelik planının detaylarını Mısır’ın arabuluculuğunda yapılacak görüşmelerde ele alacak.

Plan kapsamında Hamas’ın elindeki tüm İsrailli rehineleri 72 saat içinde serbest bırakması, karşılığında İsrail’in yaklaşık 2 bin Filistinliyi tahliye etmesi öngörülüyor.

ULUSLARARASI ÇAĞRI: 'BARIŞ İÇİN TARİHİ FIRSAT'

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gelişmeleri “cesaret verici” bulduğunu söyleyerek, “Gazze’de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması yakın” dedi. BM Genel Sekreteri António Guterres ise tüm taraflara “Bu fırsatı değerlendirin” çağrısında bulundu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da planı “barış için tarihi fırsat” olduğunu ifade etti.