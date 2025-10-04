Filistin Devlet Başkanı Abbas geçici Anayasa için tarih verdi

Yayınlanma:
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Yönetimi'nden Filistin Devleti'ne geçişin temelini oluşturacak geçici anayasanın 3 ay içinde hazırlanması talimatı verdiğini açıkladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'ye saldırıların sona ermesinden itibaren bir yıl içinde Filistin Devlet Başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması yönündeki kararlılığını yineledi.

Mahmud Abbas, ilgili makamlara 3 ay içinde tamamlanacak ve Filistin Yönetimi'nden Filistin Devleti'ne geçişin temelini oluşturacak geçici bir anayasa hazırlama görevi verdiğini belirtti.

GEÇİCİ ANAYASA'DA YASAKLANACAK

Filistin basınındaki haberlere göre, Abbas, seçim kanunu ve ilgili yasaların, geçici anayasa hükümlerine dayanarak "Filistin Kurtuluş Örgütü'nün siyasi programı ile yasal ve uluslararası yükümlülüklerine uymayan, iki devletli çözüm ilkesini, Arap Barış Girişimi'ni, uluslararası meşruiyet kararlarını, tek sistem, tek yasa ilkesini ve tek meşru güvenlik gücünün varlığını uygulamayan herhangi bir partinin, siyasi gücün veya bireyin göreve aday olmasını yasaklayacak şekilde değiştirileceğini..." açıklamasında bulundu.

EĞİTİM MÜFERADATI SÜRECİ İÇİN TALİMAT

Abbas’ın Filistin hükümetine, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) standartlarıyla uyumlu eğitim müfredatları geliştirilip güncellenmesi ve bu sürecin iki yıl içinde tamamlanması talimatı verdiği de ifade etti.

