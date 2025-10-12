Kuzey Kore'deki Çin heyeti veda etti

Çin Halk Cumhuriyeti Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkanı Li Qiang başkanlığındaki Çin Halk Cumhuriyeti hükümet ve parti heyeti, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi üyesi ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi başbakanı, hükümetin daveti üzerine Demokratik Halk Cumhuriyeti Kore'ye (DPRK) resmi bir dostluk ziyaretinde bulundu ve WPK'nın 80. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katıldıktan sonra 11 Ekim'de ülkesine döndü.

KORE HALK ORDUSU TÖREN YAPTI

Pyongyang Uluslararası Havalimanı'nın bayrak direklerinde Kuzey Kore ve Çin Halk Cumhuriyeti bayrakları dalgalanırken, Kore Halk Ordusu şeref kıtası terminal önündeki apronda sıralandı.

KUZEY KORE HEYETİ UĞURLADI

Heyet, WPK Merkez Komitesi Siyasi Büro Prezidyumu üyesi ve DPRK Kabine Başbakanı Pak Thae Song, Kabine Başbakan Yardımcısı Jong Myong Su, Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Yun Jong Ho, Kültür Bakanı Sung Jong Gyu ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Pak Myong Ho tarafından sıcak bir şekilde uğurlandı.