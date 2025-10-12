Kuzey Kore'deki Çin heyeti veda etti

Kuzey Kore'deki Çin heyeti veda etti
Yayınlanma:
Kuzey Kore hükümetinin daveti üzerine İşçi Partisi’nin 80’inci yılı kapsamında Kuzey Kore’yi ziyaret eden Çin heyeti ülkeden ayrıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkanı Li Qiang başkanlığındaki Çin Halk Cumhuriyeti hükümet ve parti heyeti, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi üyesi ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi başbakanı, hükümetin daveti üzerine Demokratik Halk Cumhuriyeti Kore'ye (DPRK) resmi bir dostluk ziyaretinde bulundu ve WPK'nın 80. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katıldıktan sonra 11 Ekim'de ülkesine döndü.

Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye nükleer uyarı!Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye nükleer uyarı!

KORE HALK ORDUSU TÖREN YAPTI

Pyongyang Uluslararası Havalimanı'nın bayrak direklerinde Kuzey Kore ve Çin Halk Cumhuriyeti bayrakları dalgalanırken, Kore Halk Ordusu şeref kıtası terminal önündeki apronda sıralandı.

Kuzey Kore ABD’yi vurabilen füzesini tanıttıKuzey Kore ABD’yi vurabilen füzesini tanıttı

KUZEY KORE HEYETİ UĞURLADI

Heyet, WPK Merkez Komitesi Siyasi Büro Prezidyumu üyesi ve DPRK Kabine Başbakanı Pak Thae Song, Kabine Başbakan Yardımcısı Jong Myong Su, Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Yun Jong Ho, Kültür Bakanı Sung Jong Gyu ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Pak Myong Ho tarafından sıcak bir şekilde uğurlandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Dünya
Zayıf insanlar hastalığı daha şiddetli geçiriyor
Zayıf insanlar hastalığı daha şiddetli geçiriyor
Köpekbalığının saldırdığı çocuk 1.000 kilometre uzağa götürüldü
Köpekbalığının saldırdığı çocuk 1.000 kilometre uzağa götürüldü
13 milyon dolarlık kokainle yakalandılar
13 milyon dolarlık kokainle yakalandılar