Kuzey Kore ABD’yi vurabilen füzesini tanıttı

Kuzey Kore ABD’yi vurabilen füzesini tanıttı
Yayınlanma:
Uluslararası yaptırımlara maruz kalan Kuzey Kore, İşçi Partisi'nin kuruluş yıldönümü kapsamında geçit töreni düzenledi. Çin, Rusya ve Vietnam’dan üst düzey katılımlarla gerçekleşen törende ABD’nin herhangi bir bölgesini vurabileceği öne sürülen Hwasong-20 füzesi tanıtıldı.

Kuzey Kore, İşçi Partisi'nin 80. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen askeri geçitte Hwasong-20 kıtalararası balistik füzesini tanıttı.

Resmi KCNA ajansı, füzenin ABD ana karasının herhangi bir noktasını vurma kabiliyetine sahip olduğunu iddia etti.

VİETNAM VE KUZEY KORE ANLAŞTI

Törene Çin Başbakanı Li Qiang, Rusya'nın eski Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ve Vietnam Komünist Partisi lideri To Lam katıldı. Lider Kim Jong Un, Medvedev ile yaptığı görüşmede Rusya ile askeri ve ekonomik iş birliğini artırma sözü verdi. Kuzey Kore ayrıca Vietnam ile savunma, dışişleri ve sağlık alanlarında yeni iş birliği anlaşmaları imzaladı.

‘YENİLMEZ BİR GÜCE DÖNÜŞMELİYİZ’

Geçit töreninde hipersonik füzeler, seyir füzeleri, çok namlulu roketatarlar ve kamikaze İHA'lar da sergilendi. Kim Jong Un yaptığı konuşmada, "Ordumuz tüm tehditleri yok eden yenilmez bir güce dönüşmelidir" ifadelerini kullandı ve yurt dışındaki Kuzey Kore askerlerine moral mesajı verdi.

