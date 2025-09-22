Kim Jong-Un itiraf etti: Trump’ı güzel anılarla hatırlıyorum

Kim Jong-Un itiraf etti: Trump’ı güzel anılarla hatırlıyorum
Yayınlanma:
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Washington'ın Pyongyang'ın nükleer silahlardan arındırılması yönündeki çağrılarını geri çekmesi halinde ülkesinin ABD ile diyaloğu yeniden başlatabileceğini söyledi. Ayrıca Trump’ı ilk döneminden, “Güzel anılarla hatırladığını” söyledi.

Pazartesi sabahı yerel saatle yayınlanan habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Washington'ın Pyongyang'a yönelik nükleer silahlardan arındırma çağrılarını geri çekmesi halinde ülkesinin ABD ile diyaloğu yeniden başlatabileceğini belirtti.

ABD GÖRÜŞMEK İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl Kim ile tekrar görüşmek istediğini söyledi. Üstelik Beyaz Saray’ın son görüşmelerden bu yana “endişe verici nükleer ilerlemeler” kaydeden Kuzey Kore ile potansiyel olarak diyaloğu yeniden başlatmak için aylardır çalıştığı bildiriliyor.

GÜZEL ANILARLA HATIRLIYORUM

İki lider, ilk Trump dönemi sırasında üç kez bir araya geldi ve Kim, pazar günü, Kuzey Kore merkezli Rodong Sinmun'un haberine göre, "Şahsen, şu anki ABD Başkanı Trump'ı hâlâ güzel anılarla hatırlıyorum" dedi.

Gönderiye göre Kim, parlamento konuşmasında, "ABD içi boş nükleer silahlardan arındırma ideolojisini bırakıp gerçekleri kabul ederek bizimle gerçek bir barış içinde bir arada yaşamak istiyorsa, onlarla bir araya gelmemek için hiçbir nedenimiz yok" dedi. Ülkesinin nükleer silahlarından "asla" vazgeçmeyeceğine dair vaadini tekrarladı.

GÜNEY KORE’NİN ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, haziran ayında seçildiğinden beri Pyongyang ile ilişkileri yeniden tesis etmeye çalışıyor ancak bu girişimler henüz Kuzey Kore tarafından karşılık bulmadı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Gösteri yaptırdığı kaplan tarafından öldürüldü
Polisi yerde yuvarlaya yuvarlaya dövdüler: Filipinler'de yolsuzluk protestoları başkenti karıştırdı
