Kim Jong-Un'un varisi açıklandı

Kim Jong-Un'un varisi açıklandı
Yayınlanma:
Güney Kore istihbaratı, perşembe günü milletvekillerine Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un yeni varisinin belli olmuş olabileceğini söyledi. Buna göre Pyongyang koltuğunun gelecekteki adayı Kim Jong-Un'un kızı Kim Ju-ae olarak görülüyor.

Güney Kore istihbarat teşkilatı perşembe günü milletvekillerine, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae'nin, Çin'e yaptıkları son gezide babasının muhtemel halefi olarak konumunu güçlendirmiş olabileceğini bildirdi.

thumbs-b-c-2714612bae629765c1626117fd699bb6.jpg
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve halefi olduğu iddia edilen kızı Kim Ju-ae (AA)

Geçen hafta Ju-ae, uluslararası ilişkiler sahnesine adım attı ve babasını, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu 26 devlet başkanının katıldığı, Pekin'deki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesiyle ilk çok taraflı diplomatik etkinliğine eşlik etti.

BİLİNÇLİ GETİRİLDİ İDDİASI

Ju-ae, babası Pekin Tren İstasyonu'nda Çinli üst düzey yetkililer tarafından karşılanırken, babasının hemen arkasında dururken görüldü. Gözlemciler, bunun dikkatlice koreografisi yapılmış bir gösteri ve uluslararası topluma onun yeni rolünü bilinçli olarak gösterme çabası olduğunu söylüyor. Gözlemciler ayrıca Bu, babasının mirasçıları olarak statüsünün şimdiye kadarki en açık şekilde kabulüydü, diye ekledi.

Milletvekillerinin istihbarat teşkilatının sunumunu aktaran milletvekilleri Kim Ju-ae, muhtemel halefi olarak konumunu sağlamlaştırmak için gerekli devrimci anlatıyı sağlamlaştırdı" dendiğini bildirdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

