Putin'den Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a davet
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’u Moskova’ya davet ettiğini ancak ziyaret için kesin tarihin daha sonra belirleneceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u Moskova'ya davet ettiğini açıkladı. Ancak ziyaret için henüz kesin bir tarihin belirlenmediğini bildirdi. Gazetecilere konuşan Peskov, "Başkan Putin, Kim Jong Un'u bir kez daha Moskova'ya davet etti. Kendisi de bu daveti değerlendireceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ne zaman gerçekleşeceğinin ilerleyen süreçte netleşeceğini belirten Kremlin Sözcüsü, "Elbette şu anda net bir tarih yok. Bu konu daha sonra kararlaştırılacak" dedi.

Öte yandan Çin'de sabah saatlerinde yapılan görüşmelerin ardından Kim Jong Un'un, Putin'e "Yakında görüşürüz" diyerek veda ettiği, Putin'in ise "Seni bekliyoruz, bizi ziyarete gel" sözleriyle karşılık verdiği aktarıldı.

