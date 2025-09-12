Kore dizisi izleyenler idam edildi

Rapora göre, 2014 yılından bu yana yeni teknolojilerin yardımıyla gözetim daha yaygın hale gelirken, cezalar da daha sert hale geldi. Buna yabancı TV dizilerini paylaşmak gibi suçlar için idam cezasının getirilmesi de dahil.

300’DEN FAZLA TANIĞA DAYANIYOR

BM tarafından yayımlanan belge, ülkeden kaçan ve özgürlüklerin daha da aşındığını bildiren 300'den fazla tanık ve mağdurla yapılan görüşmelere dayanıyor.

BM Kuzey Kore İnsan Hakları Ofisi Başkanı James Heenan, Cenevre'de düzenlenen bir brifingde, Covid-19 dönemindeki kısıtlamalardan bu yana normal ve siyasi suçlardan idam edilenlerin sayısının arttığını söyledi.

YABANCI DİZİ DAĞITTIKLARI İÇİN İDAM EDİLDİLER

Güney komşusunun popüler dizileri de dahil olmak üzere yabancı TV dizilerini dağıttıkları için yeni yasalar kapsamında henüz sayıları açıklanmayan bir sayıda kişi idam edildiğini de sözlerine ekledi.

Raporda, “2015'ten bu yana yürürlüğe giren yasalar, politikalar ve uygulamalarla vatandaşlar, yaşamın her alanında artan bir gözetim ve kontrole maruz kalmaktadır” dendi.

BM'nin kapsamlı incelemesi, Kuzey Kore'nin insanlığa karşı suç işlediğini ortaya koyan dönüm noktası niteliğindeki BM raporundan on yıldan fazla bir süre sonra geldi. Çalışma, 2014'ten bu yana yaşanan gelişmeleri kapsıyor.

‘SINIRLI İYİLEŞMELER DE VAR’

Resmi adı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olan Kuzey Kore, BM insan hakları araştırmacılarına verdiği yanıtta, son raporu onaylayan BM insan hakları konseyi kararını reddettiğini belirtti.

Heenan, Seul'den yaptığı açıklamada, çocukların bazen kömür madenciliği ve inşaat gibi zorlu sektörlerdeki “şok tugayları” da dahil olmak üzere zorla çalıştırıldıklarını söyledi.

Heenan, “Bunlar genellikle toplumun alt kesimlerinden gelen çocuklar, çünkü rüşvet vererek bu durumdan kurtulamayacak olanlar onlar ve bu şok tugayları genellikle çok tehlikeli işlerle uğraşıyorlar” dedi.

Raporda, gözaltı tesislerinde gardiyanların şiddet kullanımının azalması ve adil yargılama garantilerini güçlendiren yeni yasalar gibi bazı sınırlı iyileşmeler de tespit edildi.