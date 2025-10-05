Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye nükleer uyarı!

4 Ekim'de başkent Pyongyang'da düzenlenen Savunma Geliştirme-2025 askeri teçhizat sergisinin açılış töreninde bir konuşma yapan Kim Jong Un, serginin Kuzey Kore silahlı kuvvetlerinin nükleer caydırıcılık da dahil olmak üzere sürekli modernizasyonu ve hızlandırılmış gelişiminin en son başarılarını sergilediğini söyledi.

'ASKER KAPASİTEMİZ GELİŞMELİDİR'

Kim Jong Un, “Devletimizin savunma kapasitesinin üstünlüğü konusunda asla rehavete kapılmamamız ve bu nedenle hızımızı kesmememiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Askeri kapasitemiz istikrarlı bir şekilde geliştirilmelidir” dedi. Bu geliştirme sürecine nükleer caydırıcılığın da dahil olduğunu söyleyen Kim, ve bunun ülkedeki barışın garantisi olduğunu ekledi.

'ABD VE GÜNEY KORE'YE NÜKLEER UYARISI'

Kuzey Kore lideri, ABD ile Güney Kore arasındaki “nükleer askeri ittifakın” “hızla ilerlediğini” kaydetti.

Kim Jong Un, “Son zamanlarda ABD, ROK ve çevresindeki askeri varlıklarının stokunu genişletmek için önlemler alıyor ve bu, ülkemizin ve bölgedeki diğer ülkelerin güvenliğine gerçek ve ciddi bir tehdit oluşturuyor” dedi.

ABD'nin, “gerekirse önleyici bir saldırı düzenlemek” için Kore Yarımadası'nın güneyindeki askeri varlığını artırdığını söyledi.

'GÜVENLİ OLUR MU DÜŞÜNMELİLER'

Bu eylemlere yanıt olarak Pyongyang, “özel varlıkları” için yeni hedefler belirledi. Kim Jong-un, “Düşmanın güvenlik durumunun nereye gittiğini düşünmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Güney Kore topraklarının her durumda güvenli bir yer olup olmayacağını kendileri değerlendirmeliler" dedi Kim Jong Un. Pyongyang'ın tehditlere yanıt olarak ek önlemler alacağını da sözlerine ekledi.