Kremlin'den Putin-Trump görüşmesi açıklaması

Yayınlanma:
Rusya lideri Putin'in temsilcisi Dmitriev, iptal edildiği belirtilen Putin-Trump görüşmesinin ileri bir tarihte gerçekleşeceğini duyurdu. Dmitriev, Ukrayna Savaşı'nın diplomatik çözümüne yakın olunduğuna inandığını da ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, ABD Başkanı Trump ve Putin arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılması beklenen ancak daha sonra iptal edilen görüşme hakkında açıklama yaptı.

ABD merkezli CNN'e konuşan Dmitriev, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin “ileri bir tarihte gerçekleşeceğini” ifade etti.

'UKRAYNA'DA DİPLOMATİK ÇÖZÜM YAKIN'

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Dmitriev, Ukrayna Savaşı'nın diplomatik çözümüne yakın olunduğuna inandığını dile getirdi.

NE OLMUŞTU

Putin, daha önce Budapeşte'de yapılması planlanan görüşme önerisinin ABD tarafından geldiğini belirterek, Trump'ın muhtemelen görüşmenin ertelendiğini söylemek istediğini ifade etmişti. Buna karşılık Trump, Putin'le görüşmenin doğru olmayacağını düşündüğünü ve bu nedenle görüşmeyi iptal ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya'ya yönelik yaptırımlara dair açıklamasında "Rusya'ya yönelik yaptırım vaktinin geldiğini hissettim. Uzun süre bekledim" diye konuşmuştu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

