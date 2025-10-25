Kremlin'den Putin-Trump görüşmesi açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, ABD Başkanı Trump ve Putin arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılması beklenen ancak daha sonra iptal edilen görüşme hakkında açıklama yaptı.

Putin ile görüşmeyi iptal eden Trump, Şi ile görüşecek

ABD merkezli CNN'e konuşan Dmitriev, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin “ileri bir tarihte gerçekleşeceğini” ifade etti.

'UKRAYNA'DA DİPLOMATİK ÇÖZÜM YAKIN'

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Dmitriev, Ukrayna Savaşı'nın diplomatik çözümüne yakın olunduğuna inandığını dile getirdi.

Trump 'boşa zaman harcayamam' demişti! İptal edilen zirveye ilişkin Putin'den açıklama

NE OLMUŞTU

Putin, daha önce Budapeşte'de yapılması planlanan görüşme önerisinin ABD tarafından geldiğini belirterek, Trump'ın muhtemelen görüşmenin ertelendiğini söylemek istediğini ifade etmişti. Buna karşılık Trump, Putin'le görüşmenin doğru olmayacağını düşündüğünü ve bu nedenle görüşmeyi iptal ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya'ya yönelik yaptırımlara dair açıklamasında "Rusya'ya yönelik yaptırım vaktinin geldiğini hissettim. Uzun süre bekledim" diye konuşmuştu.