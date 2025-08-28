Kovulan Merkez Bankası üyesi Trump'a dava açtı

ABD Merkez Bankası (Fed) üyesi Lisa Cook, Başkan Donald Trump’ın bu hafta başında kendisini görevden aldığını açıklamasının ardından, faiz oranlarını belirlemede rol oynayan kurul üyeliğini korumak için dava açtı.

Cook’un perşembe sabahı Washington DC’deki federal mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, Trump’ın kendisini görevden alma girişiminin hukuka aykırı olduğunun tespit edilmesi ve Fed’deki görevine aktif bir üye olarak devam etmesi talep edildi.

Fed Guvernörü Lisa Cook

Cook’un geçici tedbir talebine ilişkin duruşma, yarın yerel saat ile 10.00’da, eski Başkan Joe Biden tarafından atanmış olan Yargıç Jia Cobb’un önünde yapılacak.

111 yıllık ABD Merkez Bankası tarihinde bir ilk yaşandı: Karar mahkemeye taşınacak

Cook’un açtığı dava, Trump’ın uzun süredir siyasetten bağımsız sayılan kurumlar üzerindeki kontrolünü pekiştirme adımları atarken, Fed’in geleceği ve başkanlık yetkilerinin sınırları açısından kritik öneme sahip ve tarihi sonuçları olabilecek hukuki mücadeleye hazırlandığını belirtti.