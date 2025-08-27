111 yıllık ABD Merkez Bankası tarihinde bir ilk yaşandı: Karar mahkemeye taşınacak

111 yıllık ABD Merkez Bankası tarihinde bir ilk yaşandı: Karar mahkemeye taşınacak
ABD Başkanı Donald Trump, 26 Ağustos günü yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldığını duyurdu. Fed, görevden alma girişimine itiraz edeceğini ve görevine devam edebilmek için yargıya başvuracağını belirterek, Bankanın mahkeme kararına uyacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yayımladığı mesajda Lisa Cook'un görevden alındığını ve kendisine kararını bildirdiğini duyurdu. Trump Cook'u "aldatıcı ve potansiyel olarak suç teşkil eden" mortgage anlaşmaları yapmakla suçladı.

Buna karşılık Cook, Trump'ın kendisini görevden alma yetkisinin olmadığını ve istifa etmeyeceğini söyledi.

Fed sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Fed Sistemi'nin maksimum istihdam, fiyat istikrarı ve iyi işleyen bir finansal sistemi sağlamak dahil yasal görevlerini yerine getirmek için Kongre tarafından kurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, "Kongre, Fed Yasası ile yönetim kurulu üyelerinin uzun ve belirli dönemlerle görev yapmasını ve başkanın yalnızca 'haklı neden' ile onları görevden alabilmesini öngörür." ifadesi kullanıldı.

Yönetim kurulu üyelerinin uzun görev süreleri ve görevden alınmaya yönelik korumaların, para politikası kararlarının veriye, ekonomik analize ve Amerikan halkının uzun vadeli çıkarlarına dayalı olmasını sağlayan hayati bir güvence işlevi gördüğü vurgulanan açıklamada, Fed'in yasalarla belirlenen görevlerini yerine getirmeye devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, Lisa Cook'un avukatı aracılığıyla Trump'ın kendisini görevden alma girişimine mahkemede itiraz edeceğini ve Fed Yönetim Kurulunun Senato tarafından onaylı bir üyesi olarak sorumluluklarını yerine getirmeye devam edebilmesini teyit edecek bir yargı kararının arayışında olacağını belirttiği aktarıldı.

Fed'in Amerikan ailelerine, toplumlarına ve işletmelerine hizmet etme konusunda şeffaflık, hesap verebilirlik ve bağımsızlığa olan bağlılığını yeniden teyit ettiğinin altı çizilen açıklamada, "Her zaman olduğu gibi, Fed herhangi bir mahkeme kararına uyacaktır." ifadesine yer verildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

