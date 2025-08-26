Borsa İstanbul dün rekor kırdı bugün coştu

Borsa İstanbul dün rekor kırdı bugün coştu
Yayınlanma:
Borsa İstanbul, dün rekor kapanışın ardından bugün yüksek başladı. BIST 100 0,10 değer kazandı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0,10 oranında yükselişle 11.489,07 puandan başladı.

Dün alış yönlü işlemlerin etkili olduğu Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,93 değer artışıyla 11.477,80 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Gün içi işlemlerde ise endeks 11.519,64 puana kadar çıkarak tarihi zirvesini yeniledi.

Borsa İstanbul yine coştuBorsa İstanbul yine coştu

Bu sabah yapılan açılışta, BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 11,27 puan artarak 11.489,07 seviyesine ulaştı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,23 düşüş gösterirken, holding endeksi yüzde 0,08 yükseldi.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE KARMA SEYİR

Sektör bazlı hareketlerde en fazla yükselişi yüzde 0,70 ile finansal kiralama ve faktoring sektörü kaydetti. Buna karşılık, en fazla değer kaybeden sektör ise yüzde 0,37 ile inşaat oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA NEGATİF HAVA HAKİM

Borsa İstanbul'da yine rekor! Köpük mü gerçek mi?Borsa İstanbul'da yine rekor! Köpük mü gerçek mi?

Küresel piyasalarda ise yön aşağıya döndü. ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alması ve yeni gümrük tarifeleriyle ilgili tehditleri, küresel risk iştahını azalttı.

BUGÜN GÜNDEM YOĞUN

Analistler, yurt içinde sektörel bazda enflasyon beklentilerinin izleneceğini belirtirken, yurt dışında ise ABD’de açıklanacak olan dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin piyasaların odağında olacağını ifade etti.

Teknik analizlere göre, BIST 100 endeksi için 11.600 ve 11.700 seviyeleri direnç; 11.400 ve 11.300 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Ekonomi
Vize 17 bin lira olacak: Son tarih 1 Ekim
Vize 17 bin lira olacak: Son tarih 1 Ekim
Tekstil patronunu böyle kurşunladılar! Hem de gündüz vakti
Tekstil patronunu böyle kurşunladılar! Hem de gündüz vakti
4. toplantı öncesi Memur-Sen'den Bakanlık önünde zam açıklaması
Memur-Sen Bakanlık önünde: Gözümüz Hakem'de, Hakem'in gözü Maliye Bakanlığı'nda