Borsa İstanbul'da yine rekor! Köpük mü gerçek mi?

Açılışta Borsa İstanbul 100 (BIST 100), önceki kapanışa göre 33,49 puan ve yüzde 0,30 artışla 11 bin 347 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,94 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, dün de 11.301 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu rekor, 18 Temmuz 2024 tarihinde ulaşılan 11.252 puanlık önceki tarihi zirvenin üzerine çıktı. Borsa İstanbul'da dün BIST 100 endeksi 13 ay sonra yeni bir rekor kırmış oldu.

"SAĞLIKLI BİR İYİLEŞME DEĞİL"

Dün yaşanan rekorun ardından Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir şu değerlendirmede bulunmuştu:



"Bugün borsada kırılan rekor, sağlıklı bir iyileşmenin değil, alternatifsizliğin şişirdiği bir köpükten ibaret. Altında yatan gerçek ise çok daha sert: Türkiye, zenginleşemeden fabrikalarından uzaklaşıyor, rekabet gücünü kaybediyor, orta gelir tuzağına sıkışıyor. Kutlaması kolay olan borsa rekorlarıdır. Zor olan, servetin neden fabrikadan şantiyeye, “know-how”dan “know-who”ya kaydığını sorgulamaktır. Kalıcı refahın yolu borsa koridorlarından değil; fabrikaların bacalarından, iyi bir eğitim sisteminden, üniversitelerden, AR-GE merkezlerinin laboratuvarlarından geçer. Bu dönüşümü başaramazsak, bugünkü rekorlar, temeli çürük bir binanın en üst katında verilen tehlikeli bir partiden öteye gitmeyecektir."