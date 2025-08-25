Borsa İstanbul yine coştu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yine yükselişe geçti. Haftanın ilk işlem gününe endeks, yüzde 0,84 oranında artış kaydederek 11.467 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek açılış seviyesine çıktı.

GEÇEN HAFTA CUMA GÜNÜ POZİTİF KAPANIŞ YAPMIŞTI

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul’da alışların etkili olduğu bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, Cuma gününü yüzde 0,52 oranında değer kazanarak 11.372,33 puandan kapatmıştı.

Yeni haftaya ise endeks, önceki kapanış seviyesine göre 95,64 puanlık bir artışla 11.467,97 puandan başladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi ise yüzde 0,65 oranında yükseliş kaydetti.

SEKTÖR ENDEKSLERİ GENELDE YÜKSELDİ

Tüm sektör endeksleri günün açılışında pozitif seyir izlerken, en fazla kazancı yüzde 1,33 ile kimya, petrol ve plastik sektörü sağladı.

FED’DEN GÜVERCİN MESAJLAR KÜRESEL PİYASALARA YANSIDI

Küresel piyasalar da haftaya olumlu başladı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi ihtimalini güçlendiren güvercin açıklamaları, piyasalarda pozitif hava oluşturdu. Bu durum, yurt içi piyasaları da etkileyerek BIST 100 endeksinin rekor seviyelerden açılmasına zemin hazırladı.

KUR KORUMALI MEVDUATTA YENİ UYGULAMA

Diğer yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ağustos itibarıyla gerçek kişiler için Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yenileme ve yeni hesap açılışlarının durdurulduğunu açıkladı.

GÜNÜN VERİ GÜNDEMİ VE TEKNİK SEVİYELER

Analistler, gün içinde hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda takip edilecek önemli veriler olduğunu belirtiyor. Türkiye'de reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD’de inşaat izinleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi yatırımcıların odağında olacak.

Teknik açıdan incelendiğinde, BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puan seviyeleri direnç, 11.400 ve 11.300 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.