Borsa İstanbul yine coştu

Borsa İstanbul yine coştu
Yayınlanma:
Borsa İstanbul haftanın ilk gününe yüksek başladı. Geçen hafta yükselişe geçen BIST 100 Endeksi 19 Mart'tan bu yana ilk kez rekor seviyede yükselmişti. Borsa İstanbul'da son günlerde art arda rekorlar geliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yine yükselişe geçti. Haftanın ilk işlem gününe endeks, yüzde 0,84 oranında artış kaydederek 11.467 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek açılış seviyesine çıktı.

GEÇEN HAFTA CUMA GÜNÜ POZİTİF KAPANIŞ YAPMIŞTI

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul’da alışların etkili olduğu bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, Cuma gününü yüzde 0,52 oranında değer kazanarak 11.372,33 puandan kapatmıştı.

Yeni haftaya ise endeks, önceki kapanış seviyesine göre 95,64 puanlık bir artışla 11.467,97 puandan başladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi ise yüzde 0,65 oranında yükseliş kaydetti.

SEKTÖR ENDEKSLERİ GENELDE YÜKSELDİ

Tüm sektör endeksleri günün açılışında pozitif seyir izlerken, en fazla kazancı yüzde 1,33 ile kimya, petrol ve plastik sektörü sağladı.

FED’DEN GÜVERCİN MESAJLAR KÜRESEL PİYASALARA YANSIDI

Küresel piyasalar da haftaya olumlu başladı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi ihtimalini güçlendiren güvercin açıklamaları, piyasalarda pozitif hava oluşturdu. Bu durum, yurt içi piyasaları da etkileyerek BIST 100 endeksinin rekor seviyelerden açılmasına zemin hazırladı.

KUR KORUMALI MEVDUATTA YENİ UYGULAMA

Diğer yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ağustos itibarıyla gerçek kişiler için Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yenileme ve yeni hesap açılışlarının durdurulduğunu açıkladı.

GÜNÜN VERİ GÜNDEMİ VE TEKNİK SEVİYELER

Analistler, gün içinde hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda takip edilecek önemli veriler olduğunu belirtiyor. Türkiye'de reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD’de inşaat izinleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi yatırımcıların odağında olacak.

Teknik açıdan incelendiğinde, BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puan seviyeleri direnç, 11.400 ve 11.300 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Ekonomi
Artık yoksul olmak için bile 4 kişi çalışmalı
Artık yoksul olmak için bile 4 kişi çalışmalı
ABD hükumeti Intel'in yüzde 10'unu nasıl aldı? Trump açıkladı
ABD hükumeti Intel'in yüzde 10'unu nasıl aldı? Trump açıkladı
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"