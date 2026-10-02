Komşuda korkutan deprem! AFAD açıkladı
AFAD'ın yaptığı duyuruya göre saat 18:26'da Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan’da saat 18:26:42 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
AFAD tarafından söz konusu depremin yer kabuğunun yaklaşık 3.81 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.
AFAD'IN RESMİ AÇIKLAMASI
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Achaea, Dytiki Ellada (Yunanistan)
Tarih:2026-10-02
Saat:18:26:42 TSİ
Enlem:38.1965 N
Boylam:21.95233 E
Derinlik:3.81 km
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi