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Halk TV Dünya Komşuda korkutan deprem! AFAD açıkladı

Komşuda korkutan deprem! AFAD açıkladı

AFAD'ın yaptığı duyuruya göre saat 18:26'da Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Komşuda korkutan deprem! AFAD açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan’da saat 18:26:42 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

AFAD tarafından söz konusu depremin yer kabuğunun yaklaşık 3.81 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

AFAD'IN RESMİ AÇIKLAMASI

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Achaea, Dytiki Ellada (Yunanistan)

Tarih:2026-10-02

Saat:18:26:42 TSİ

Enlem:38.1965 N

Boylam:21.95233 E

Derinlik:3.81 km

Komşuda korkutan deprem! AFAD açıkladı - Resim : 1

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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