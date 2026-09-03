KKTC'deki facianın ardından Güney Kıbrıs harekete geçti! Tehlikeli havada gemilere sefer yasağı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde denizlerde can güvenliğinin artırılması amacıyla yeni bir düzenleme hazırlığı başlatıldı. GKRY hükümeti, Sahil Güvenlik teşkilatının kurulmasına ilişkin yasal süreç tamamlanana kadar geçerli olacak bir sistem üzerinde çalışıyor. Düzenlemenin merkezinde ise özellikle tehlikeli hava ve deniz koşullarında gemilerin güvenliğinin sağlanması bulunuyor.

TEHLİKELİ HAVA KOŞULLARINDA SEFER YASAĞI

GKRY yayın kuruluşu RIK’in aktardığına göre konu, Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme geldi. Toplantının ardından açıklama yapan Denizcilik Müsteşarı Marina Hacimanoli, mevcut mevzuatta değişikliğe gidilmesi veya ihtiyaç duyulan alanlarda yeni tüzüklerin hazırlanmasının değerlendirildiğini belirtti.

Hazırlanan düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde tehlikeli hava koşullarında gemilerin limanlardan ayrılmasına izin verilmeyebilecek. Sefer yasağı kararı yalnızca hava tahminlerine göre değil, deniz koşullarıyla birlikte geminin özellikleri dikkate alınarak verilebilecek. Bu kapsamda gemilerin büyüklüğü, deplasmanı ve teknik özellikleri değerlendirmeye alınacak.

RİSK ALTINDAKİ GEMİLERE GÜVENLİ LİMAN ZORUNLULUĞU

Yeni sistemin yalnızca limandan çıkacak gemileri kapsaması planlanmıyor. Denizde bulunan veya uygun olmayan demirleme alanlarında bekleyen tekneler için de yeni kurallar getirilebilecek. Hava koşullarının tehlikeli hale gelmesi durumunda risk altında olduğu değerlendirilen teknelerin, güvenli bir limana geçmesi zorunlu tutulabilecek.

Böylece özellikle kötü hava koşullarında denizde ya da güvenli olmadığı değerlendirilen bölgelerde bulunan teknelerin maruz kalabileceği risklerin önceden azaltılması hedefleniyor.

DEMİRLEME ALANLARI İÇİN YENİ KOMİTE

Bakanlar Kurulu toplantısında deniz güvenliğine ilişkin bir başka karar daha alındı. Buna göre Denizcilik Müsteşarlığı'nın başkanlığında, ilgili tüm kamu kurumlarının temsil edileceği “Demirleme Alanları Komitesi” kurulacak.

Komitenin görev alanı yalnızca teknelerin nerelerde demirleyebileceğini belirlemekle sınırlı olmayacak. Kurulun, deniz ve seyir güvenliği ile teknelerin demirleme ve barınma koşullarını birlikte değerlendirmesi planlanıyor. Ayrıca demirleme alanlarında uygulanacak kurallar ile deniz araçlarından kaynaklanan atıkların toplanması ve yönetimi de komitenin ele alacağı konular arasında yer alacak.

RİSKLERİN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Hacimanoli, yürütülen çalışmaların temel amacının Sahil Güvenlik teşkilatı kuruluncaya kadar denizde can güvenliğini sağlayan mevcut mekanizmayı güçlendirmek olduğunu söyledi. Yeni düzenlemelerle kötü hava koşullarında deniz araçlarının karşı karşıya kalabileceği risklerin azaltılması ve demirleme alanlarında daha düzenli ve güvenli bir sistem oluşturulması hedefleniyor.