Kıyamet Buzulu'nu kurtarmak için okyanusun dibine 80 milyar dolarlık perde çekecekler

Uluslararası araştırmacılar Antarktika'daki Thwaites Buzulunu kurtarmak için 80 kilometrelik devasa bir su altı perdesi projesini incelemeye aldı. 80 milyar dolarlık devasa projenin iklim krizinde yanıltıcı bir illüzyon yaratma riski taşıdığı belirtildi.

50 KATLI BİNA YÜKSEKLİĞİNDE OLACAK

Bilim insanları Antarktika'daki Thwaites Buzulu'nu korumak için ezber bozan bir proje üzerinde çalışıyor. Araştırmacılar devasa buzulun altını eriten sıcak su akıntılarını engellemek için 80 kilometre uzunluğunda bir su altı perdesi kurmayı planlıyor.

Deniz Tabanı Perdesi Projesi kapsamında tasarlanan esnek bariyerin 150 metre yüksekliğe ulaşması hedefleniyor. Yapı deniz yüzeyinin 650 metre altındaki okyanus tabanına sabitlenecek.

Sistemin temel amacı dipteki sıcak su akıntısının yönünü değiştirmek olarak açıklanıyor. Bariyer, soğuk suyun ve deniz canlılarının geçişine izin verirken yalnızca en sıcak su tabakasını engelleyecek.

SVALBARD RAPORU EYLÜLDE AÇIKLANACAK

Aralarında Cambridge Üniversitesi, Chicago Üniversitesi ve Güney Kore Kutup Araştırmaları Enstitüsü uzmanlarının bulunduğu ekip, Ocak–Mart 2026 arasında Amundsen Denizi'nde saha çalışmaları yürüttü. RV Araon araştırma gemisi deniz tabanını haritalandırarak ölçüm cihazlarını bölgeye yerleştirdi.

Doğal laboratuvar olarak kullanılan Svalbard fiyortlarındaki kıyaslama verilerini içeren ilk raporun Eylül 2026'da yayımlanması bekleniyor. Toplam 3 yıllık araştırma programında barierlerin dayanıklılığı, montajı ve ekosisteme etkileri inceleniyor.

DEVASA MALİYET TARTIŞMA YARATTI

Projenin tahmin edilen toplam maliyeti 40 milyar ile 80 milyar dolar arasında değişiyor. Proje savunucuları, "Yapılacak harcama, deniz seviyesinin yükselmesiyle oluşacak iklimsel ve ekonomik kayıpların yanında çok daha düşük kalacaktır" görüşünü savunuyor.

Küresel yıllık deniz seviyesi artışında tek başına yüzde 4 paya sahip olan Thwaites, taşıdığı kritik önem nedeniyle 'Kıyamet Günü Buzulu' olarak adlandırılıyor.

İKLİM KRİZİNDE YANILTICI İLLÜZYON UYARISI

Jeomühendislik adımlarına karşı çıkan bilim çevreleri ise projenin asıl sorunu gizleyebileceğini vurguluyor. Uzmanlar, "Lokal mühendislik çözümleri, okyanusları ısıtan emisyonların azaltılmasının yerini tutamaz" uyarısında bulunuyor.

Eleştirmenler, "Spesifik bir noktadaki milyar dolarlık bir çözümün, asıl temel sorun devam ederken problemin çözüldüğü ilüzyonunu yaratıp dikkatleri başka yöne çekme riski taşıdığını" işaret ediyor. Proje henüz onaylanmış bir uygulama olmayıp ön mühendislik aşamasında bulunuyor.