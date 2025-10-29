Kenya'da uçak düştü! Kurtulan olmadı

Kenya'da uçak düştü! Kurtulan olmadı
Yayınlanma:
Kenya'nın başkenti Nairobi'nin yaklaşık 500 kilometre güneyinde düşen hafif uçakta, aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Kwale Bölgesi Polis Şefi Abdillahi Alio, bölgedeki Tsimba mahallesinde meydana gelen kazada uçakta bulunan herkesin olay yerinde yaşamını yitirdiğini doğruladı.

UÇAKTA 10 TURİST VE BİR MÜRETTEBAT VARDI

Mombasa Air Safari tarafından yapılan açıklamada, ilk kayıtlara göre uçakta 8'i Macaristan, 2'si Alman vatandaşı olmak üzere 10 turist ve bir Kenyalı mürettebatın bulunduğu belirtildi.

Filipinler'de pirinç tarlasına uçak düştüFilipinler'de pirinç tarlasına uçak düştü

Kenya Sivil Havacılık Otoritesi (KCAA) de kazayı doğrulayarak, uçağın "5Y-CCA" tescil numarasına sahip olduğunu bildirdi.

UÇAK HAVALANDIKTAN KISA SÜRE SONRA DÜŞTÜ

KCAA Genel Direktörü Emile Arao, uçağın havalandıktan kısa süre sonra Tsimba Mahallesi'nde düştüğünü belirtti.

Türk şirketine ait uçak denize düştü!Türk şirketine ait uçak denize düştü!

Olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri ve havacılık uzmanları, enkaz alanının güvenliğini sağlayarak cesetleri çıkarmak, uçuş verilerini koruma altına almak ve kazanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

1280-640-5-1.jpg

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, ormanlık bir yamaçta dağılmış halde uçak parçaları ve gövdeden kopmuş iniş takımı dikkati çekiyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Bu ilk kez olacak! Yarın bütün okullarda Erdoğan'ın mesajı okutulacak
Ali Koç ne biliyor? Kumarbaz hakemi açıkladı: Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu bütün ülke görecek
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Dünya
ABD’den Trump'ı eleştiren Nobel ödüllü yazara yasak
ABD’den Trump'ı eleştiren Nobel ödüllü yazara yasak
Brezilya'da kanlı operasyon: 4'ü polis 60 kişi öldü
Brezilya'da kanlı operasyon: 4'ü polis 60 kişi öldü