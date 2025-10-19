Filipinler'de pirinç tarlasına uçak düştü

Yayınlanma:
Filipinler'in Tarlac kentinde küçük bir uçağın pirinç tarlasına düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'in Pampanga kentindeki Magalang Üssü'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre havalanan küçük uçak Tarlac kentine bağlı bir kasabadaki pirinç tarlasına düştü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filipinler basının aktardığına göre, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemede, uçaktaki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

